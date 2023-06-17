خفر السواحل اليوناني يدافع عن "استجابته لغرق زورق مهاجرين جنوب البلاد"

وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد يكون هذا الحادث الثاني الأكثر دموية في تاريخ تسجيل حطام السفن.

دافع خفر السواحل اليوناني، يوم الجمعة، عن استجابته لغرق زورق مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، ما خلف أكثر من 500 مهاجر مفقودا، مع تصاعد الانتقادات منذ سنوات للفشل في صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة إلى أوروبا.

مستمرة دوريات المسح والبحث عن الناجين، منذ يوم الأربعاء، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث انقلب زورق الصيد المكتظ بالمهاجرين في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، قد يكون هذا الحادث الثاني الأكثر دموية في تاريخ تسجيل حطام السفن.

الحادث الأكثر دموية وقع عندما انقلبت سفينة قبالة سواحل ليبيا في طريقها إلى إيطاليا في أبريل نيسان 2015، مما أسفر عن مقتل حوالي 1100 مهاجر.

قال المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني، نيكوس أليكسيو، إن خفر السواحل وسفنًا خاصة قدمت المساعدة عبر الراديو ومكبرات الصوت للزورق أثناء وجوده في المياه الدولية، حيث كان متجهًا من ليبيا إلى إيطاليا، ومع ذلك، تم رفض المساعدة.

وأضاف أن أي محاولة لسحب الزورق المكتظ أو إجبار المهاجرين على الانتقال إلى سفن أخرى قريبة ستشكل خطرًا كبيرًا.

وأكد قائلا: "عندما تحاول ربط السفينة بالقوة أو استخدام حبل الرسو، فإنك تسبب في اضطراب يؤدي إلى زيادة عدد الضحايا، وهذا ما حدث للأسف في النهاية. ستكون مسؤولًا عن الحادث".

وذكر أيضًا أن المهاجرين رفضوا استخدام حبل لربط سفينة تجارية أخرى بعد تقديم الطعام من سفينة تجارية، حيث اعتبروا ذلك وسيلة لنقلهم إلى اليونان.

وأشار الخبراء إلى أن القانون البحري يلزم السلطات اليونانية بمحاولة الإنقاذ بغض النظر عن رفض ركاب السفن أو الزوارق.

وقال البروفيسور إريك روسيغ، من معهد القانون الخاص بجامعة أوسلو، إنه بالتأكيد كان من واجب خفر السواحل اليوناني أن يبدأ إجراءات الإنقاذ بناءً على حالة السفينة، وأن رفض المساعدة يمكن اعتباره خطرًا غير مقبول، كما حدث يوم الأربعاء.

وأشار فلافيو دي جياكومو من مكتب البحر الأبيض المتوسط التابع لوكالة الهجرة الأممية، عبر تغريدة على تويتر، إلى أنه يجب اعتبار جميع قوارب المهاجرين في خطر وإنقاذها فورًا، حتى عندما لا تبدو في حاجة ماسة للمساعدة، فإنها قد تغرق في غضون دقائق قليلة.

وتستمر جهود الإنقاذ على مدار الساعة قبالة سواحل جنوب اليونان، على الرغم من القلق الكبير من عدم العثور على ناجين أو جثث منذ يوم الأربعاء. تم انتشال 78 جثة وإنقاذ 104 أشخاص في ذلك اليوم.

نُقل معظم الناجين إلى ملاجئ للمهاجرين بالقرب من أثينا، يوم الجمعة. تم اعتقال تسعة أشخاص جميعهم مصريون في العمر بين 20 و 40 عامًا، بتهمة تهريب البشر والمشاركة في أعمال إجرامية.

وأعلن مسؤولون في مجال الصحة أن 27 من الناجين لا يزالون في المستشفى. كما قام مسؤولو المشرحة الحكومية في أثينا بتصوير وجوه الضحايا وجمع عينات من الحمض النووي لتحديد هويتهم.