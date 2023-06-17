"ليحفظ الله الملكة".. عبارة "تثير الحيرة" قالها بايدن

توفيت الملكة إليزابيت الثانية التي سبق لبايدن أن التقاها، في أيلول/سبتمبر 2022، واعتلى نجلها تشارلز العرش من بعدها

أثار الرئيس الأميركي جو بايدن حيرة بعدما أنهى خطابًا حول قوانين ملكية الأسلحة بعبارة "ليحفظ الله الملكة يا رجل" التي لا يستخدمها الرؤساء الأميركيون عادة.

تقرير الوكالة الفرنسية، اليوم السبت، ذكر أنه "تعذر على الجميع فهم ما يقصده على الفور أو أي ملكة يعني بكلامه أو سبب تفوهه بهذه العبارة التي كانت تستخدم عادة في ختام الخطابات الرسمية في المملكة المتحدة".

وتوفيت الملكة إليزابيت الثانية التي سبق لبايدن أن التقاها، في أيلول/سبتمبر 2022، واعتلى نجلها تشارلز العرش من بعدها.

والجمعة، ألقى بايدن خطابًا وُصف بـ "القوي" خلال "القمة الوطنية من أجل مجتمعات أكثر أمانًا" في ولاية كونيتيكت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، دعا فيه الكونغرس إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة. وبعيد انتهاء كلمته، تفوه بايدن بالعبارة المتعلقة بالملكة.

تقرير "أ ف ب" أشار أيضًا إلى أن الصحافي الذي يرافق بايدن في تحركاته اليومية "لم يفهم ما حصل"، وراسل مجموعة الوسائل الإعلامية التي تتلقى تقاريره قائلًا "سألني الكثير منكم حول السبب المحتمل لقوله ذلك. لا فكرة لدي".

وإضافته مصطلح "يا رجل" لم يساعد أيضًا في توضيح ما قاله.

ولكن، في وقت لاحق، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، للصحافيين أن بايدن "كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين". لكن تعذر تحديد هوية "الملكة" المعنيّة على الفور.

و"تزداد هجمات الجمهوريين على حالة جو بايدن الذهنية، ويميل بايدن إلى ارتكاب هفوات وتبدو عليه علامات التقدم بالسن واضحة"، يقول المصدر ذاته.