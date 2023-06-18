إيران: المحادثات مع وزير خارجية السعودية جرت بأجواء إيجابية

عقد وزير الخارجية الايراني ونظيره السعودي مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء الثنائي وقدما شرحا حول نتائج المباحثات الثنائية، وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من لقاء الرئيس الإيراني ووزير خارجية السعودية (أ ب)

ذكرت طهران أن المحادثات بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، جرت في "أجواء جيدة وإيجابية وبناءة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الجانبين استعرضا شتى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يشمل الصّعد الثنائية والاقليمية والدولية، فضلا عن التوافقات الجيدة التي توصلا إليها في ما يخص الخطوات المستقبلية لتوسيع العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن وزير الخارجية الايراني ونظيره السعودي عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء الثنائي وقدما شرحا حول نتائج المباحثات الثنائية، وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء السبت، وزير الخارجية السعودي في طهران، دون تفاصيل أكثر.

وكان وزير الخارجية السعودي، قد قال في وقت سابق مساء السبت، في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، إنه سيلتقي رئيس إيران وينقل إليه دعوة المملكة لزيارتها "قريبا".

ومما يذكر أن هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى إيران منذ نحو 7 سنوات.