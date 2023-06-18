الاتحاد الأوروبيّ يسرّع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا

يسرّع الاتحاد الأوروبي، وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية.

أعلن مفوض الصناعة بالاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، اليوم الأحد، إن التكتل يسرع وتيرة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا دعما للهجوم المضاد على القوات الروسية.

وقال بريتون في تصريحات نقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية: "سنكثف جهودنا لتسليم الأسلحة والذخيرة... هذه حرب تتصاعد وتلعب (هذه الأسلحة) دورا حاسما فيها".

وأضاف: "نحن نتأهب لحرب قد تستمر عدة أشهر أخرى أو حتى لفترة أطول".

وفي 8 حزيران/ يونيو الجاري، بدأت أوكرانيا هجوما مضادا لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، بالاستفادة من المعدات والدعم العسكري المقدم لجيشها من جانب الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي 24 شباط/ فبراير، 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.