الرئيس الصيني يلتقي بلينكن: إحراز تقدم والتوصل إلى أرضيات تفاهم

يأتي هذا اللقاء، الذي تم تأكيد حصوله في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يجريها بلينكن للصين، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بكين، اليوم الإثنين، الرئيس الصيني شي جينبينغ، حسبما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي تم تأكيد حصوله في اللحظة الأخيرة، في اليوم الثاني والأخير من الزيارة التي يجريها بلينكن للصين، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ إثر لقائه في بكين وزير الخارجية الأميركي بلينكن، على "إحراز تقدم" والتوصل إلى "أرضيّات تفاهم" خلال الاجتماع، في اليوم الأخير من زيارة نادرا ما تحصل وتهدف إلى تهدئة التوتر بين البلدين.

وقال شي جينبينغ لبلينكن "أوضح الجانب الصيني موقفنا واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي".

وبلينكن هو أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ خمسة أعوام تقريبا، في ظل توتر شديد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

والتقى شي وبلينكن في قاعة الشعب الكبرى في بكين بعيد الساعة 16,30 (08,30 بتوقيت غرينيتش)، حسبما قالت وسائل إعلامية صينية حكومية ومسؤولون أميركيون.

وعبر الرئيس الصيني لضيفه عن أمله في أن تسهم زيارته "إيجابيا" في تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت قناة "سي جي تي إن" الصينية التلفزيونية الرسمية، التي نقلت عن شي قوله لبلينكن: "يجب أن تستند التفاعلات بين الدول دائما على الاحترام المتبادل والصدق. آمل أن يساهم الوزير (أنتوني) بلينكن خلال زيارته، إيجابيا في ضمان استقرار العلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وفيما تؤشر الزيارة على دعم الطرفين للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بينهما، أكد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية وانغ يي للوزير بلينكن أن بلاده لن تقدم "أي تنازلات" بشأن تايوان، على ما ذكر تلفزيون "سي سي تي في" الرسمي. وتابع نفس المتحدث: "على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل. يجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلا مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها".