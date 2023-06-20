بعد زيارة بلينكن إلى بكين: بايدن يرى أن العلاقات مع الصين على المسار الصحيح

في حديثه للصحافيين بعد فعالية بشأن المناخ في كاليفورنيا، قال بايدن إن بلينكن قام "بعمل رائع" في زيارته إلى العاصمة الصينية، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ عام 2018، مضيفا "نحن على المسار الصحيح".

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن العلاقات مع الصين "على المسار الصحيح"، في حين صرح نظيره الصيني شي جين بينغ، بأن بكين وواشنطن أحرزتا تقدما لتحسين علاقاتهما، بعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين.

وفي حديثه للصحافيين بعد فعالية بشأن المناخ في كاليفورنيا، قال بايدن إن بلينكن قام "بعمل رائع" في زيارته إلى العاصمة الصينية، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي منذ عام 2018، مضيفا "نحن على المسار الصحيح".

والتقى الوزير بلينكن مع الرئيس الصيني في ختام زيارة تهدف إلى الحيلولة دون تحول الخلافات العديدة بين القوتين المتنافستين إلى صراع، وقبل ذلك اجتمع وزير الخارجية الأميركي بنظيره الصيني تشين غانغ.

واتفقت الصين والولايات المتحدة، أمس الإثنين، على تحقيق الاستقرار في تنافسهما المحتدم حتى لا يتحول إلى صراع لكنهما أخفقتا في التوصل لأي انفراجة كبيرة.

وقال البيت الأبيض إن وزير الخارجية بلينكن أجرى محادثات صريحة وبناءة مع الرئيس الصيني ومسؤولين آخرين، وإنه لا تغيير في سياسة الصين الواحدة، وإن واشنطن لا تدعم استقلال جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وفي ختام زيارة تضمنت أول مباحثات بين البلدين من نوعها منذ 2018، قال الوزير بلينكن إن الصين لم توافق حتى الآن على استئناف الاتصالات العسكرية المباشرة مع بلاده.

ورفضت الصين بحث عرض الولايات المتحدة استئناف قنوات الاتصال العسكري بين الطرفين، مرجعا الأمر إلى عقوبات تفرضها واشنطن على مسؤولين عسكريين صينيين على رأسهم وزير الدفاع.

وقال الرئيس الصيني إن بلاده والولايات المتحدة أحرزتا تقدما، واتفقتا على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصل إليها مع نظيره الأميركي جو بايدن في جزيرة "بالي" الإندونيسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وخلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في بكين، أعرب الرئيس الصيني عن أمله أن تسهم زيارة بلينكن في استقرار العلاقات الصينية الأميركية.

وأضاف الرئيس شي أن "التواصل بين دولة وأخرى يجب أن يستند دائما على الاحترام المتبادل والإخلاص"، معربا عن أمله في أن تساعد زيارة بلينكن في "استقرار العلاقات بين الصين وأميركا".