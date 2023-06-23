خفر السواحل الأميركي يؤكد مصرع ركاب الغواصة المفقودة

جرت عمليات البحث بالسفن والطائرات في المنطقة التي يقبع فيها، منذ 100 عام، حطام السفينة تيتانيك، على أمل العثور على الغواصة السياحية، وهي في حجم سيارة فان صغيرة.

أكد مسؤول في خفر السواحل الأميركي، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، أن الأفراد الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة "تيتان" لاقوا مصارعهم في حادثة "كارثية"، ليطوي صفحة عملية البحث واسعة النطاق عن الغواصة التي انقطعت كل الاتصالات بها خلال رحلتها إلى حطام السفينة "تايتانيك".

وكانت شركة "أوشن غيت" المالكة للغواصة قد صرحت في وقت سابق أنها تعتقد أن الركاب الخمسة في الغواصة "فُقدوا للأسف".

وأضافت الشركة في بيان أنها تعتقد أنها فقدت رئيسها التنفيذي، ستوكتون راش.

وكان فريق البحث رصد حطاما في قاع المحيط على بُعد نحو 500 متر من مقدمة السفينة تايتانيك، وجرى تقييم الحطام المكتشف داخل منطقة البحث على أنه من الجسم الخارجي للغواصة.

وقالت شركة أوشن غيت، الخميس، في بيان إنها تعتقد أن ركاب الغواصة تيتان التي كانت متجهة إلى تيتانيك "فُقدوا للأسف".

وأضافت أنه "نعتقد، الآن، أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش، وشاهزادا داود، وابنه سليمان داود، وهاميش هاردينغ، وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف".

والعثور على الحطام عزز اعتقاد وفاة الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة، و"كان هذا أول مؤشر على وقوع حادث كارثي".

وكان قائد البحرية في خفر السواحل الأميركي، جون موغر، قد صرح في وقت سابق، أن عمليات البحث عن رفات الركاب الذين يُعتقد أنهم لقوا مصارعهم بعد انفجار داخلي واضح للغواصة المفقودة، ستستمر على الرغم من البيئة الصعبة.

وأشار الأدميرال في خفر السواحل الأميركي، جون موغر، إلى أن الفرق لديها المعدات المناسبة في جهود البحث عن الغواصة تيتان. ولكن من ناحية أخرى ستبدأ السلطات في تسريح الطاقم الطبي والسفن التسع التي كانت تشارك في البحث عن الغواصة على مدار الـ24 ساعة المقبلة، في حين ستستمر العمليات عن بُعد لفترة زمنية غير محددة، حسب ما قال قائد البحرية في خفر السواحل.

وأوضح موغر أنه "من السابق لأوانه" مناقشة ما إذا كان سيتم إجراء تحقيق بشأن الواقعة.

ونعت شركة "أوشن غيت" المشغلة للغواصة الخمسة الذين كانوا على متنها، ووصفتهم بأنهم "مستكشفون حقيقيون"، وقالت إن "قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم في هذا الوقت العصيب".

وجرت عمليات البحث بالسفن والطائرات في المنطقة التي يقبع فيها، منذ 100 عام، حطام السفينة تيتانيك، على أمل العثور على الغواصة السياحية، وهي في حجم سيارة فان صغيرة.

وقد بدأت الغواصة تيتان الغوص في الأعماق الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، يوم الأحد الماضي.

وفي زاوية نائية من شمال المحيط الأطلسي، فقدت الغواصة الصغيرة الاتصال بسفينة الدعم على السطح قرب نهاية ما كان ينبغي أن تكون رحلة غوص لمدة ساعتين فقط إلى موقع حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم.

وقالت الشركة إن الغواصة تحركت ومعها ما يكفي من الهواء لمدة 96 ساعة (4 أيام) وذلك يعني أن خزانات الأكسجين ستنفد على الأرجح الساعة 12 بتوقيت غرينتش، أمس الخميس.

وقال خبراء إن مدة بقاء الهواء فعليا تعتمد على عوامل مختلفة مثل ما إذا كانت الغواصة لا تزال سليمة، ومدى هدوء الموجودين فيها.

وكان مسؤولو خفر السواحل قالوا إن ضوضاء رصدت تحت الماء في منطقة البحث يومي الثلاثاء والأربعاء.