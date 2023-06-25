اليونان: حزب ميتسوتاكيس اليمينيّ يتصدّر نتائج الانتخابات التشريعيّة بفارق كبير

أظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع أنّ حزب الديمقراطية الجديدة، الذي تولّى السلطة منذ العام 2019 وحتى نهاية أيار/ مايو، نال ما بين 40 و44 بالمئة، وحلّ في الصدارة أمام حزب سيريزا، بزعامة أليكسيس تسيبراس.

تصدّر حزب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليميني، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت، الأحد، بفارق كبير عن منافسه اليساري، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، في نتيجة يفترض أن تضمن له غالبية مطلقة.

وأظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع أنّ حزب الديمقراطية الجديدة، الذي تولّى السلطة منذ العام 2019 وحتى نهاية أيار/ مايو، نال ما بين 40 و44 بالمئة، وحلّ في الصدارة أمام حزب سيريزا، بزعامة أليكسيس تسيبراس، الذي نال ما بين 16,1 بالمئة و19,1 بالمئة، وهي نتيجة أدنى للفصيل السياسي اليساري، مقارنة بأدائه في الاستحقاق الأخير الذي أجري في 21 أيار/ مايو.

وفي حال ثبتت صحّة هذه النتائج، يكون المحافظون قد فازوا بفارق هو الأكبر لهم منذ نحو 50 عاما، في تصويت كافأهم فيه الناخبون على إنعاشهم اقتصاد البلاد، بعد أزمة ديون كبرى.

(Getty Images)

وميتسوتاكيس (55 عاما) خريج جامعة هارفرد الأميركية المرموقة، يسعى للحصول على ولاية ثانية من أربعة أعوام، معوّلا على تمكّنه من قيادة البلاد للخروج من تبعات الجائحة وتحقيق نموّ اقتصادي قوي في العامين الماضيين.

وفاز ميتسوتاكيس في الانتخابات التي أجريت في 21 أيار/ مايو، لكنّه لم يحصد غالبية كافية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة من دون تشكيل تحالفات، ما دفعه للاحتكام مجدّدا إلى صناديق الاقتراع ودعوة 9,8 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم مرة ثانية.

(Getty Images)

وفي استحقاق أيار/ مايو، حاز حزب الديمقراطية الجديدة، الحاكم منذ أربع سنوات 40,8% من الأصوات، متقدمًا على حزب سيريزا اليساري الذي حاز 20% من الأصوات. وحلّ ثالثا حزب باسوك كينال الاشتراكي محقّقا 11,5% من الأصوات.

ميتسوتاكيس يعلن فوزه في الانتخابات "بتفويض قويّ"

ورحّب ميتسوتاكيس بـ"تفويض قوي" منحه إياه المقترعون.

وقال ميتسوتاكيس في تصريح متلفز: "أعطانا الشعب غالبية آمنة. هناك إصلاحات كبرى ستطبّق سريعاً".