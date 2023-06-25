للمرة الثانية خلال شهر: جولة إعادة للانتخابات البرلمانية باليونان

كان حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس فاز بالانتخابات التي أجريت في 21 مايو/أيار، بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا اليساري الذي حكم اليونان من 2015 إلى 2019، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف.

يدلي اليونانيون، اليوم الأحد، بأصواتهم للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلا عن شهر لانتخاب برلمان جديد، بعد أن فشل حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس، في تحقيق الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف، خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 21 أيار مايو.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها الساعة السابعة صباحا على أن تغلق بعد 12 ساعة، مع توقع النتائج بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش تقريبا.

وتجري الانتخابات فيما لا تزيد البلاد تعيش على وقع حادث غرق سفينة مهاجرين في 14 حزيران/يونيو، يخشى أن يكون أودى بحياة المئات قبالة سواحل البلاد الجنوبية.

وأظهر أحد أسوأ كوارث الهجرة منذ سنوات انقسامات الأحزاب حول قضية الهجرة.

وأدت تلك الكارثة إلى تهميش قضايا أخرى في الفترة التي سبقت الانتخابات، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، وحادث تحطم قطار أسفر عن سقوط قتلى في شباط/فبراير، كشف عن أوجه القصور في نظام نقل السكك الحديدية.

وكان حزب الديمقراطية الجديدة بزعامة ميتسوتاكيس فاز في الانتخابات التي أجريت في 21 مايو/أيار، بفارق 20 نقطة عن حزب سيريزا اليساري الذي حكم اليونان من 2015 إلى 2019، إلا أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دون تشكيل ائتلاف، ما استدعى تنظيم جولة تصويت ثانية بموجب قواعد مختلفة تسهل على الحزب الفائز الحصول على أغلبية في البرلمان المؤلف من 300 مقعد.

وبموجب الدستور، استقال ميتسوتاكيس رئيس الوزراء منذ 2019 بعد نتيجة الانتخابات غير الحاسمة في الشهر الماضي، ليتولى رئيس وزراء قائم بالأعمال السلطة.

وفي الأيام الأخيرة، توقعت الاستطلاعات حصول حزب الديمقراطية الجديدة على أكثر من 40 بالمئة من الأصوات، بينما جاء حزب سيريزا برئاسة أليكسيس تسيبراس في المركز الثاني بنسبة 20 بالمئة.