شكوك تحول حول سلطة بوتين رغم إنهاء تمرد فاغنر

"إذا وافق بوتين على الإطاحة بشويغو، فقد يكون ذلك ضارًا سياسيًا للرئيس بعد أن وصف بريغوجين بأنه خائن سدد له طعنة في ظهره"

تراجع التحدي الأكبر، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال أكثر من عقدين في السلطة، بعد أن توصل قائد مجموعة فاغنر إلى اتفاق مع الكرملين للجوء إلى المنفى وبدا التراجع واضحا بشأن القلق الروسي من الاستقرار.

بالرغم من ذلك، كشفت التمرد القصير عن نقاط الضعف بين القوات الحكومية الروسية، حيث تمكن جنود مجموعة فاغنر تحت قيادة يفغيني بريغوجين من التحرك دون عوائق إلى مدينة روستوف أون دون الروسية والتقدم مئات الكيلومترات نحو موسكو. وسارع الجيش الروسي للدفاع عن العاصمة الروسية.

بموجب الاتفاق الذي أعلنه، السبت، المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، سيتوجه بريغوجين إلى بيلاروسيا المجاورة، التي دعمت الغزو الروسي لأوكرانيا. سيتم إسقاط التهم الموجهة إليه بشن تمرد مسلح.

قالت الحكومة أيضًا إنها لن تحاكم مقاتلي فاغنر الذين شاركوا في التمرد، في حين أن أولئك الذين لم ينضموا ستعرض عليهم وزارة الدفاع عقودًا.

أمر بريغوجين قواته بالعودة إلى معسكراتهم الميدانية في أوكرانيا، حيث كانوا يقاتلون إلى جانب الجنود النظاميين الروس. كان بوتين قد تعهد في وقت سابق بمعاقبة من يقفون وراء التمرد المسلح الذي قاده أحد رعاياه.

في خطاب متلفز للأمة، وصف بوتين التمرد بـ"الخيانة".

قال بيسكوف إنه بالسماح لبريغوجين وقواته بالرحيل دون عقاب، فإن "الهدف الأسمى" لبوتين كان "تجنب إراقة الدماء والمواجهة الداخلية بنتائج غير متوقعة".

يرى محللون أن الخطر على بوتين يكمن فيما إذا كان سيُنظر إليه على أنه ضعيف.

قال السفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، جون هيربست، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية "لقد تضاءل موقف بوتين بسبب هذه القضية".

كانت موسكو قد استعدت لوصول قوات فاغنر من خلال إقامة نقاط تفتيش بمركبات مدرعة وقوات على الحافة الجنوبية للمدينة. وأفاد التلفزيون الشيشاني الرسمي في الشيشان أنه تم سحب حوالي 3000 جندي شيشاني من القتال في أوكرانيا وتم نقلهم بسرعة إلى هناك في ساعة مبكرة من صباح، السبت.

وأقامت القوات الروسية المسلحة بالبنادق الآلية نقاط تفتيش على المشارف الجنوبية لموسكو. وحفرت أطقم أجزاء من الطرق السريعة لإبطاء المسيرة.

تقدمت قوات فاغنر على بعد 200 كيلومتر (120 ميلا) فقط من موسكو، وفقا لبريغوجين. ولكن بعد إبرام الصفقة، أعلن بريغوجين أنه قرر التراجع لتجنب "إراقة الدماء الروسية".

كان بريغوجين قد طالب بإقالة وزير الدفاع سيرغي شويغو، الذي انتقده بريغوجين منذ فترة طويلة بسبب إدارته للحرب التي استمرت 16 شهرًا في أوكرانيا.

وفي وقت سابق الجمعة، اتهم بريغوجين القوات تحت قيادة شويغو بمهاجمة معسكرات فاغنر وقتل "عدد كبير من رفاقنا".

إذا وافق بوتين على الإطاحة بشويغو، فقد يكون ذلك ضارًا سياسيًا للرئيس بعد أن وصف بريغوجين بأنه خائن سدد له طعنة في ظهره.

كانت لدى الولايات المتحدة معلومات استخبارية تفيد بأن بريغوجين كان يحشد قواته بالقرب من الحدود مع روسيا لبعض الوقت. ويتعارض ذلك مع ادعاء بريغوجين بأن تمرده كان ردا على هجوم شنه الجيش الروسي على معسكراته في أوكرانيا، الجمعة.

في إعلانه عن التمرد، اتهم بريغوجين القوات الروسية بمهاجمة معسكرات فاغنر في أوكرانيا بالصواريخ والمروحيات الحربية والمدفعية. وزعم أن الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة، أمر بالهجمات بعد اجتماع مع شويغو قررا فيه تدمير المقاول العسكري.

بيد أن وزارة الدفاع الروسية نفت مهاجمة المعسكرات.

قال مصدر مطلع على الأمر إنه تم إطلاع قادة الكونغرس على قيام مجموعة فاغنر بحشد قواتها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

تحدث المصدر لـ"لأسوشييتد برس" شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا في هذا الأمر. ورد الحديث عن إفادة الاستخبارات الأميركية لأول مرة عبر شبكة (سي إن إن).

كان الدافع المحتمل لتمرد بريغوجين هو مطالبة وزارة الدفاع الروسية، بأن توقع عقودا مع شركات خاصة أخرى بحلول الأول من تموز/ يوليو. وقد رفض بريغوجين ذلك.

كتب هيربست في مقال للمجلس الأطلسي- وهو مؤسسة بحثية غير حزبية مؤثرة في مجال الشؤون الدولية "ربما يكون قد ضرب الآن لأنه رأى أن الموعد النهائي يمثل خطرًا على سيطرته على قواته".

في وقت سابق السبت، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه يبدو أن قوات بريغوجين الخاصة تسيطر على المقر العسكري في روستوف أون دون، وهي مدينة تقع على بعد 660 ميلا (أكثر من ألف كيلومتر) جنوب موسكو، وتدير عمليات روسية في أوكرانيا.

أفادت وسائل إعلام روسية بأن قوات فاغنر أسقطت عدة مروحيات وطائرة اتصالات عسكرية، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق.