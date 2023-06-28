اختطاف 14 موظفا في الشرطة في المكسيك

أفاد جهاز أمن الولاية في بيان، بأن قوات الأمن أطلقت "عملية بحث عن 14 رجلا من عناصر المنشأة التابعة للشرطة"، الذين خُطفوا على أيدي مسلحين.

خطف مسلحون 14 موظفا إداريا في قوة الشرطة في ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، أمس الثلاثاء، أثناء سفرهم على أحد الطرقات السريعة، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفاد جهاز أمن الولاية في بيان، بأن قوات الأمن أطلقت "عملية بحث عن 14 رجلا من عناصر المنشأة التابعة للشرطة"، الذين خُطفوا على أيدي مسلحين.

ووقع الحادث على جزء من الطريق السريع يربط بلدة أوكوزوكووتلا بعاصمة الولاية توستلا غوتييرز ،على بعد نحو 700 كلم جنوب غرب مكسيكو.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة نشرت على الإنترنت وما زالت النيابة تحاول التحقق من صحتها، عددا من الأشخاص يحملون أسلحة نارية ويرتدون سترات مضادة للرصاص، قرب ثلاث شاحنات على الأقل، قطعت الطريق السريع.

وذكرت صحيفة "ريفورما" أن المسلحين أوقفوا مركبة كانت تنقل موظفين في الشرطة، وانتزعوا منهم هواتفهم النقالة وطلبوا منهم الاستلقاء على الأرض.

وأفادت بأن المسلحين أطلقوا سراح النساء ضمن المجموعة، لكنهم احتجزوا الرجال.

وازدادت المواجهات مؤخرا بين المجرمين وعناصر إنفاذ القانون في أوكوزوكووتلا، علما بأن المنطقة تعد نقطة عبور معروفة للمهاجرين، وتجار المخدرات.

وسجّلت المكسيك أكثر من 350 ألف عملية قتل ونحو 110 ألف حالة اختفاء نُسب معظمها إلى منظمات إجرامية منذ أطلق الجيش هجوما مثيرا للجدل لمكافحة المخدرات أواخر 2006.