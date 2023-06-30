مجلس الأمن ينهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي

ينصّ القرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس، على إنهاء مهمة البعثة في مالي "اعتبارا من 30 حزيران/ يونيو"، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام، اعتبارا من أول تموز/ يوليو، تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء، "بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر".

أنهى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر.

وينصّ القرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس، على إنهاء مهمة البعثة في مالي "اعتبارا من 30 حزيران/ يونيو"، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام، اعتبارا من أول تموز/ يوليو، تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء، "بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر".

وجاء التصويت بعد أسبوعين من وصف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، مهمة الأمم المتحدة التي بدأت عام 2013، بأنها "فاشلة"، وطلب أمام مجلس الأمن الدولي، إنهاءها فورا.

وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد، منذ أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري، أوقف أيضا التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وتحالف المجلس العسكري مع روسيا، واستعان بمجموعة "فاغنر" المسلّحة.

وقال الدبلوماسي الأميركي، جيفري ديلورينتيس، لمجلس الأمن: "نأسف بشدة لقرار الحكومة الانتقالية التخلي عن مينوسما وللضرر الذي سيلحقه ذلك بشعب مالي". لكنه أضاف أن الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار، لأنها وافقت على الجدول الزمني للانسحاب.

وتحتاج بعثة حفظ السلام إلى موافقة الدولة المضيفة لمواصلة ممارسة مهمتها.