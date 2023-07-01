تقارير: بيلاروسيا تبني معسكرا لمقاتلي مجموعة "فاغنر"

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده، الحليف الوثيق لموسكو، يمكنها الاستفادة من خبرة "فاغنر" وأعلن أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.

أظهرت صور أقمار اصطناعية ما يبدو أنه مخيم جديد على الطراز العسكري في بيلاروسيا، وسط تقارير حول إمكانية استخدامه لإيواء مقاتلين من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية.

وتشير الصور التي قدمتها شركة "بلانيت لابس بي إل سي" إلى أنه جرى نصب العشرات من الخيام خلال الأسبوعين الماضيين في قاعدة عسكرية سابقة خارج مدينة أوسيبوفيتشي، على بعد 230 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية.

ولم تظهر صورة قمر اصطناعي تم التقاطها في 15 حزيران/ يونيو أي علامة على وجود صفوف من الهياكل البيضاء والخضراء والتي يمكن رؤيتها بوضوح في صورة لاحقة بتاريخ 30 حزيران/ يونيو.

صورة القمر الاصطناعي في 15 حزيران/ يونيو (أ ب)

وفر رئيس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، ومقاتلوه من الملاحقة القضائية وعرض عليهم اللجوء في بيلاروسيا الأسبوع الماضي بعد أن ساعدت مينسك في التوسط في صفقة لإنهاء ما بدا أنه تمرد مسلح.

وشهد التمرد الفاشل استيلاء قوات "فاغنر" على مقر عسكري جنوبي روسيا وسير مئات الكيلومترات باتجاه موسكو، دون عوائق على ما يبدو.

وقال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده، الحليف الوثيق لموسكو، يمكنها الاستفادة من خبرة "فاغنر" وأعلن أنه عرض على المقاتلين "وحدة عسكرية مهجورة" لإقامة معسكر.

صورة القمر الاصطناعي في 30 حزيران/ يونيو (أ ب)

وقال زعيم جماعة حرب العصابات المناهضة للوكاشينكو المكونة من أفراد عسكريين سابقين، أليكساندر أزاراو، الخميس إن "بناء موقع لمرتزقة فاغنر جار بالقرب من أوسيبوفيتشي".

وقال متحدث باسم قوة الحدود الأوكرانية لوسائل إعلام أوكرانية السبت إن ما يصل إلى ثمانية آلاف مقاتل من قوة "فاغنر" العسكرية الخاصة قد يتم نشرهم في بيلاروسيا.

وفي حديثه إلى صحيفة "أوكرانسكا برافدا"، قال أندريه ديمشينكو إن أوكرانيا ستعزز حدودها البالغ طولها 1084 كيلومترا مع بيلاروسيا كرد فعل.