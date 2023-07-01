لليلة الثانية: فرنسا تنشر 45 ألف شرطي في مواجهة الاحتجاجات

يأتي ذلك مع تواصل احتجاجات عنيفة لليوم الرابع في فرنسا عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد الشرطة.

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية السبت تعبئة 45 ألفا من قوات الشرطة والدرك لليلة الثانية تواليا.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنهم سينشرون "لليلة الثانية على التوالي، 45 ألف شرطي ودركي"، فيما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على قتل الشرطة شابا يبلغ من العمر 17 عاما قبل أيام.

ونشرت الداخلية الفرنسية الجمعة 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لضبط الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشاب نائل برصاص شرطي.

وفي وقت سابق السبت، أجّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى ألمانيا بسبب استمرار الاحتجاجات في بلاده.

وأعلن مكتب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن الزيارة كانت مقررة غدا الأحد وحتى الثلاثاء، مضيفا أنه تم تأجيلها، دون تحديد موعد جديد.

وتتواصل لليوم الرابع احتجاجات عنيفة في فرنسا اندلعت عقب مقتل الشاب نائل (17 عاما) على يد الشرطة.

وأعلنت الداخلية الفرنسية السبت إصابة 79 عنصرا من الشرطة والدرك، وتوقيف 1311 شخصا في الاحتجاجات التي وقعت ليل الجمعة – السبت في أنحاء البلاد.

وشهدت ليل الجمعة – السبت إحراق 1350 سيارة، وإضرام النار أو الإضرار بـ234 مبنى، فضلًا عن محاولة إشعال نيران في 2560 نقطة بأماكن عامة، وتعرض 41 مخفرا على الأقل لاعتداءات.

وكان مكتب الادعاء العام الفرنسي قد أفاد بأن الشاب كان يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفته دورية للشرطة.

وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلي شرطة وهما يحاولان إيقاف السيارة قبل أن يطلق أحدهما النار من نافذتها على السائق عندما حاول الانطلاق بها، ما أسفر عن مقتل الشاب.

ويواجه الشرطي تحقيقا رسميا في جريمة القتل العمد وقد تم وضعه رهن الاعتقال الأولي.