إحباط هجوم روسي على كييف وموسكو تصد الهجمات الأوكرانية حول باخموت

قال مسؤول عسكري أوكراني، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف هو الأول منذ 12 يوماً مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

أعلنت السلطات الأوكرانية أنها أحبطت فجر اليوم الأحد، هجوما جويا روسيا على العاصمة كييف هو الأول خلال نحو أسبوعين، في حين قالت موسكو إن قواتها صدت الهجمات الأوكرانية حول مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك.

وقال مسؤول عسكري أوكراني، إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف هو الأول منذ 12 يوماً مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت بشكل مبدئي جميع الأهداف لدى اقترابها.

وقال الكولونيل سيرهي بوبكو، الذي يرأس الإدارة العسكرية في كييف، في منشور على تليغرام: "هجوم آخر للعدو على كييف، في الوقت الراهن لا توجد معلومات عن خسائر محتملة في الأرواح أو أضرار"، ولم ترد أي معلومات بعد عن حجم الهجوم.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في كييف ومنطقتها وعدد من المناطق في وسط وشرق أوكرانيا، بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي للتحذير من غارات جوية.

وذكرت وكالة رويترز أنه سمع دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي تصيب أهدافا.

وتتعرض كييف ومناطق أخرى بشكل منتظم لهجمات روسية بالمسيرات والصواريخ الباليستية، ويقول الجيش الأوكراني إن دفاعاته الجوية باتت تدمر معظم تلك المسيرات والصواريخ.

ميدانيا أيضا، قال الجيش الروسي إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في الأرواح والعتاد خلال محاولة وحداتها التقدم قرب باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك والتي سيطرت عليها قوات مجموعة فاغنر الروسية في أيار/مايو الماضي، بعد معارك دامية استمرت أشهرا طويلة.

كما أكد المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي فاديم أستافييف، إحباط محاولات هجوم أوكرانية في محور دونيتسك الشمالي.

وفي السياق، قال موقع "ريبار" العسكري الروسي إن القوات الأوكرانية تواصل محاولاتها الهجومية على مواقع الجيش الروسي بضواحي باخموت، دون تحقيق أي تقدم.

وكان مسؤولون أوكرانيون أكدوا أن قوات بلادهم أحرزت مؤخرا تقدما شمال وجنوب باخموت، ضمن الهجوم المضاد الذي بدأ في الرابع من حزيران/يونيو الماضي، ويقول المسؤولون إن الهجوم الرئيسي لم ينطلق بعد.