إطلاق نار جماعي بمدينة بلتيمور: قتلى ومصابون بفعالية "يوم بروكلين"

لم تكشف السلطات عن عدد الضحايا حتى الآن، إلا أن قناة (دابليو بي إف إف- تي في) أوردت سقوط عدة قتلى وعشرات المصابين في منطقة "بروكلين هومز" الواقعة جنوبي بالتيمور، وتواجد عدد كبير من أفراد الشرطة والطوارئ والطواقم الطبية في المنطقة.

أُصيب العشرات برصاص عشوائي بعملية إطلاق نار جماعي، في مدينة بلتيمور بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، خلال فعالية حضرها المئات "يوم بروكلين".

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ولم تكشف السلطات عن عدد الضحايا حتى الآن، إلا أن قناة (دابليو بي إف إف- تي في) أوردت سقوط عدة قتلى وعشرات المصابين في منطقة "بروكلين هومز" الواقعة جنوبي بالتيمور، وتواجد عدد كبير من أفراد الشرطة والطوارئ والطواقم الطبية في المنطقة.

وذكر شهود عيان للقناة أن مئات الأشخاص كانوا مجتمعين لحضور فعالية "يوم بروكلين"، عندما وقع إطلاق النار.

وقال ضابط في منطقة التجمع الإعلامي إن "شرطة بالتيمور نقلت 10 أشخاص إلى المستشفيات، و19 آخرين نقلوا أنفسهم إلى المستشفيات".

وقالت الشرطة إنها تعتزم عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق من اليوم.