رحلات جويّة مباشرة من إيران إلى القاهرة قد تنطلق خلال شهر

أعلن رئيس مجلس إدارة النقابة التجارية لمكاتب خدمات السفر الإيرانية، حرمة الله رفيعي، في مؤتمر صحافي، أنه "من المحتمل أن تنطلق رحلات الإيرانيين إلى مصر خلال شهر واحد".

رجّح مصدر سياحي إيرانيّ، اليوم الأحد،مباشرة إلى العاصمة المصرية القاهرة، في غضون شهر واحد.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة التجارية لمكاتب خدمات السفر الإيرانية، حرمة الله رفيعي، في مؤتمر صحافي، أنه "من المحتمل أن تنطلق رحلات الإيرانيين إلى مصر خلال شهر واحد، شرط أن تصل المفاوضات مع وزارة السياحة المصرية الأسبوع المقبل في طهران إلى نتيجة إيجابية"، بحسب وكالة "مهر" المحلية.

وأضاف رفيعي: "شرم الشيخ من الوجهات السياحية في مصر، حيث تتمتع بشاطئ جميل، لكن بالنسبة للإيرانيين، فإن القاهرة أكثر جاذبية، وبالتالي نسعى لإتاحة الفرصة لزيارة جميع المواقع السياحية المصرية، وليس فقط شرم الشيخ".

وتابع: "ليس لدينا رحلة مباشرة في الوقت الحالي، وللسفر إلى مصر كان علينا الذهاب إلى بغداد في العراق، لأن القنصلية تتمركز هناك".

وبهذه الخطوة، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة أثناء التوجه لمصر، وذلك بهدف توفير الوقت، وتخفيض تكلفة السفر، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح رفيعي: "في لقائي الأخير مع مسؤولي الحكومة المصرية خلال زيارتي الأسبوع الماضي إلى مصر، اقترحت أن تنطلق رحلتنا الأولى بشكل رمزي من طهران إلى القاهرة مع تحسن العلاقات الثنائية، وأن يتم إصدار التأشيرات مباشرة من إيران".

وأكد أنه "في غضون شهر، سيتم تحديد وضع السائحين الإيرانيين الراغبين بزيارة مصر".

وذكر المسؤول الإيراني أن "مدير عام وزارة السياحة المصرية، سيتوجه إلى إيران، الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة المزيد من التفاصيل، وتحديد وقت الرحلات الأولى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الزيارة.