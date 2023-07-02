روسيا تكثف هجماتها على كييف وأوكرانيا تستعد لمعركة زاباروجيا

أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أحبط هجوما جويا روسيا على كييف هو الأول خلال نحو أسبوعين، مؤكدا أنه اعترض 8 مسيرات و3 صواريخ موجهة من طراز "كاليبر" أطلقت من البحر الأسود فجر اليوم الأحد.

منازل تضررت جراء سقوط صواريخ في كييف (أ.ب)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أنها أسقطت طائرات مسيّرة مسلحة في أول هجوم روسي على كييف خلال 12 يوما، في حين تستعد القوات الأوكرانية لتطوير الهجوم المضاد في مقاطعة زاباروجيا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أحبط هجوما جويا روسيا على كييف هو الأول خلال نحو أسبوعين، مؤكدا أنه اعترض 8 مسيرات و3 صواريخ موجهة من طراز "كاليبر" أطلقت من البحر الأسود فجر اليوم الأحد.

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف رسلان كرافشينكو، إن ثلاثة منازل خاصة تضرّرت جراء سقوط حطام في منطقة كييف كما أصيب رجل في ساقه.

وتزايدت قدرة أوكرانيا على إسقاط صواريخ كروز والطائرات المسيّرة الروسية، بعد حصولها على أنظمة دفاع جوي متقدمة من حلفائها الغربيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت قال فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن رفض انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون انتحارا بالنسبة لأوروبا، كما حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، من نشر أسلحة نووية في بولندا.

وفي محوري زاباروجيا وخيرسون، قالت الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت بالقذائف المدفعية عدة مدن وبلدات في المقاطعتين.

وأضافت أن الجيش الروسي شن عشرات الغارات والهجمات الصاروخية على مناطق مدنية وتجمعات للجيش الأوكراني طوال الساعات الماضية.

في المقابل، قالت الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في زاباروجيا إن الجيش الأوكراني يستعد لبدء المرحلة الثانية من الهجوم المضاد، ويحاول القيام بعمليات استطلاع ويدفع بمزيد من التعزيزات إلى المقاطعة.

من جهته، قال موقع ريدوفكا الروسي إن معارك محتدمة تدور بين القوات الروسية والأوكرانية، في محور أريخوف جنوبي مقاطعة زاباروجيا.

وأضاف الموقع أن القوات الأوكرانية استطاعت التقدم قليلا باتجاه بلدة بريوتنوي وقرب بلدة نوفودونتسكوي بمقاطعة دونيتسك.