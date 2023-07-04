تركيا تقول إنها لن تخضع للضغوطات بشأن انضمام السويد للناتو

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، للصحافيين: "لا نوافق أبدا على استخدام ضغط الوقت كوسيلة". وتأتي تصريحات فيدان قبل يومين من لقائه نظيره السويدي في بروكسل، لبحث مسعى ستوكهولم، الانضمام إلى التكتّل.

أكّدت تركيا، الثلاثاء، أنّها لن تخضع لضغوطات لدعم انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، مؤكّدة أنّها ما زالت تقيّم ما إذا كان انضمام الدولة الإسكندنافية، سيفيد الناتو، أم يضرّ به.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، للصحافيين: "لا نوافق أبدا على استخدام ضغط الوقت كوسيلة".

وتأتي تصريحات فيدان قبل يومين من لقائه نظيره السويدي في بروكسل، لبحث مسعى ستوكهولم، الانضمام إلى التكتّل.

والسويد "مدعوة" للانضمام إلى الحلف منذ حزيران/ يونيو 2022، لكنّ ترشّحها الذي يجب أن تصادق عليه الدول الـ31 الأعضاء، تعارضه كل من تركيا والمجر.

وكان مسؤولون غربيون يأملون في انضمام السويد إلى الكتلة، بحلول قمة للناتو في ليتوانيا، يومي 11 و12 تمّوز/ يوليو.

وزاد حادث جديد من فتور العلاقات بين البلدين، عندما أحرق عراقي نسخة من المصحف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم، الأربعاء، مما أثار غضب العالم الإسلامي، فيما وجّه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، انتقادات لاذعة إلى السويد.

واعتبر الوزير التركي أنّ "المنظومة الأمنية في السويد، ليست قادرة على وقف الاستفزازات. وهذا لا يجلب المزيد من القوة للناتو بل مزيدا من المشاكل".

وتابع: "في ما يتعلق بالإستراتيجية والأمن عندما نبحث عضوية السويد في الناتو، فإنّ الأمر يتعلّق بما إن كانت ستجلب فائدة، أم ستكون عبئا".

وزعمت الحكومة السويدية، الأحد، إدانتها لإحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، وقالت إن ما قام به، عمل "معاد للإسلام"، لكنّها ذكّرت في بيانها، أنّ "حريّة التجمّع والتعبير والتظاهر هي حقّ يحميه دستور السويد".

وأشار فيدان إلى الواقعة بوصفها مثالا على فشل السويد في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها، عندما حصلت على دعم تركيا الأولي لطلب عضويتها في مدريد قبل عام.

وقال إنّ "نظام الأمن السويدي غير قادر على وقف الاستفزازات. هذا لا يجلب المزيد من القوة، بل المزيد من المشاكل لحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "في ما يتعلق بالإستراتيجية والأمن، عندما نناقش عضوية السويد في الناتو، فإنّ المسألة تتعلّق بما إذا ستكون ذات فائدة أم عبئا".

ولفتت المجر إلى أنّها ستحذو حذو تركيا في الخلاف.

وأكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الثلاثاء، أنه يجري اجتماعات بشكل منتظم مع فيدان، بشأن السويد.

وقال سيارتو: "في الأيام القادمة ستتواصل أيضا الاتصالات عن كثب مع وزير الخارجية التركي".

وأضاف: "إذا حدث أيّ تطوّر، سنتمسّك بوعدنا أنّ المجر لن تؤخّر أيّ دولة في ما يتعلق بعضويتها".

وأدّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى زعزعة الأمن في أوروبا، وإعادة خلط الأوراق ما دفع بفنلندا والسويد إلى السعي للانضمام إلى الحلف.

وفي نيسان/ أبريل، أصبحت فنلندا التي تتشارك بحدود بطول 1300 كيلومتر مع روسيا، الدولة العضو الحادية والثلاثين في الحلف.