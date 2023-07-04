قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في فيلادلفيا

جاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.

قتل 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار وقع ليل الإثنين- الثلاثاء، في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تم احتجاز مشتبه به.

وأكد متحدث باسم إدارة شرطة فيلادلفيا لرويترز عبر البريد الإلكتروني سقوط "عدة ضحايا في إطلاق رصاص"، لكنه قال إنه ليست هناك تفاصيل أخرى حتى الآن.

وصرح المتحدث باسم الشرطة ميغيل توريس، إن شخصا رهن الاحتجاز بعد وقوع الحادث وتم العثور على سلاح معه.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ياسمين ريلي، إن 6 ضحايا نقلوا إلى مركز بن بريسبتريان الطبي، وتم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الأطفال في فيلادلفيا.

وأفادت صحيفة فيلادلفيا إنكوايرر، أن ضباط الشرطة قالوا إنهم ألقوا القبض على مشتبه به يرتدي سترة واقية من الرصاص، وصادروا بندقية ومسدسا من زقاق قريب.

ولم تقدم شرطة فيلادلفيا تفاصيل حول ظروف أولئك الذين تم نقلهم إلى المستشفى.

ووفقا لمواقع إخبارية محلية، فإن مسلحا يرتدي سترة واقية من الرصاص أطلق النار بشكل عشوائي في شوارع فيلادلفيا.

وبحسب المواقع، فإن من المتوقع أن يكون هناك أكثر من مهاجم "أطلقوا النار من بندقية ومسدس لعدة دقائق".

وذكرت أن شخصا حاول مواجهة المسلحين بالرد على مصدر إطلاق النار، لكن من دون نجاح، وأضاف أن الشرطة تمكنت من اعتقال أحد المشتبه بهم فيما "ظل مشتبه به آخر يشكل خطرا كبيرا على المجتمع".

وجاء إطلاق النار بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، في إطلاق نار في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.

ووقع ما لا يقل عن 339 حادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لمنظمة "أرشيف العنف المسلح".

وتعرف المنظمة، إطلاق نار جماعي على أنه إطلاق نار على 4 أشخاص أو أكثر، ولا يشمل مطلق النار.