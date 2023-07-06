زيلينسكي يزور إسطنبول الجمعة لإجراء محادثات مع إردوغان

يتوقّع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.

يزور الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إسطنبول، الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ويتوقّع أن يركز الاجتماع على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، المنتهي الصلاحية، وكذلك قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأسبوع المقبل.

ويتوقّع المحللون أن يحض زيلينسكي إردوغان على إعطاء الضوء الأخضر لعضوية السويد في الناتو، قبل قمة التحالف التي تعقد يومَي 11 و12 تموز/ يوليو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ومنذ أيار/ مايو 2022 تعرقل تركيا دخول السويد إلى الناتو إذ تنتقد أنقرة السويد لتساهلها المفترض مع ناشطين من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وعلى صعيد آخر، يريد كل من زيلينسكي وإردوغان تمديد اتفاق مع روسيا، يُسمح بموجبه لأوكرانيا بشحن الذرة وحبوب أخرى إلى الأسواق العالمية خلال الحرب.

وحاول إردوغان استخدام علاقاته الجيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة للتوسط وإنهاء الحرب.

ونظمت تركيا جولتين مبكرتين من مفاوضات السلام، وما زالت تضغط من أجل مزيد من المحادثات.

لكن الحكومات الغربية قلقة من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين تركيا، العضو في الناتو، وروسيا ومقاومتها لتوسع التحالف.