الصين تعزز قواتها بمجال تايوان البحري خلال زيارة وزيرة الخزانة الأميركية

قبل وقت قصير من وصول يلين، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ مقر المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، الخميس. تواجه منطقة عملياتها مباشرة الجزيرة عبر مضيق تايوان.

أرسل الجيش الصيني 13 طائرة و 6 سفن في المجال الجوي والمياه حول تايوان خلال الـ24 ساعة الماضية، حتى صباح السبت، بالتزامن مع زيارة وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، لبكين بهدف إصلاح العلاقات المتوترة.

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها تراقب الوضع من الجو والبحر وإن أنظمة الصواريخ الأرضية مستعدة للرد.

أضافت الوزارة أن أربع طائرات صينية - مقاتلتان من طراز سو-30 وطائرة استطلاع من طراز بي زد كيه-005 وطائرة حربية مضادة للغواصات من طراز (واي-8)- عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يعمل كحدود فعلية بين الجانبين، و دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي جنوب غرب تايوان.

تدعي الصين أن تايوان جزء من أراضيها التي يجب ضمها بالقوة إذا لزم الأمر وترسل مهام جوية وبحرية على أساس يومي تقريبًا في محاولة لإضعاف القدرات الدفاعية للجزيرة وترهيب سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة، الذين يبدو حتى الآن أنهم غير منزعجين إلى حد كبير من مثل هذه التحركات.

لا يزال دعم الولايات المتحدة للجمهورية الجزرية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي انفصلت عن البر الرئيسي للصين وسط حرب أهلية عام 1949 مصدر إزعاج كبير في العلاقات مع بكين.

قبل وقت قصير من وصول يلين، زار الرئيس الصيني شي جين بينغ مقر المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي، الخميس. تواجه منطقة عملياتها مباشرة الجزيرة عبر مضيق تايوان.

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن شي شدد في كلمته أمام القادة في مقر مقاطعة جيانغسو "على الجهود المبذولة من أجل... فتح آفاق جديدة لتطوير القيادة الميدانية والاستعداد للحرب".

وطالب بـ"تعزيز التخطيط للحرب والقتال... وتكثيف التدريب في ظل ظروف قتالية حقيقية لرفع قدرات القوات على القتال والفوز"، بحسب التقارير.

جيش التحرير الشعبي، أكبر قوة مسلحة دائمة في العالم، ويخدم كجناح عسكري للحزب الشيوعي وتشرف عليه لجنة برئاسة شي.

كما تعترض بكين بشدة على الدعم العسكري الأميركي لتايوان، وانتقدت الأربعاء بيع قذائف مدفعية ومعدات أخرى بقيمة 440 مليون دولار، متهمة الولايات المتحدة بتحويل تايوان إلى برميل بارود.

من غير المتوقع أن تلتقي يلين شي خلال زيارتها.