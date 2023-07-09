لافروف وفيدان يبحثان مستجدات أوكرانيا واتفاقيّة الحبوب

في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الأحد، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، آخر المستجدات الحاصلة في أوكرانيا.

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، آخر المستجدات الحاصلة في أوكرانيا، وتلك المتعلقة بتمديد اتفاقية ممر الحبوب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وأمس السبت، أعرب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال لقائه بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، المقرر انتهاؤها في 17 تموز/ يوليو الجاري.

وقال :"آمل أن يتم تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب التي وفرت ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب للمحتاجين في عام واحد عبر المضائق التركية التي تعد مثل القصبة الهوائية المطلة على العالم".

وفي تموز/ يوليو 2022، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد الحرب الروسية، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، آخرها في 18 أيار/ مايو الماضي لمدة 60 يوما، بتصدير الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا.