حريق بمصفاة نفط بندر عباس الإيرانية

قالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان مقتضب: "احتجزنا الخميس الماضي سفينة نفط أجنبية كانت تقل وقودا مهربا"، وأوضحت القوات البحرية أن سفينة النفط التي تم احتجازها كانت بحماية عسكرية أميركية.

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة، اليوم الإثنين، جراء حريق اندلع في مصفاة نفط بندر عباس الإيرانية، فيما أكدت طهران أن القوات الأميركية حاولت منع احتجاز السفينة التجارية التي تم اعتراضها في مياه الخليج من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني قبل عدة أيام.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن 4 أشخاص أصيبوا جراء حريق اندلع في مصفاة نفط في مدينة بندر عباس، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، قالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان مقتضب: "احتجزنا الخميس الماضي سفينة نفط أجنبية كانت تقل وقودا مهربا".

وأوضحت القوات البحرية أن سفينة النفط التي تم احتجازها كانت بحماية عسكرية أميركية.

وقالت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن "الأميركيين أرسلوا مقاتلتين لمنع احتجاز السفينة".

والخميس، ذكرت البحرية الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني، احتجز سفينة تجارية قد تكون متورطة في أنشطة تهريب في المياه الدولية في الخليج، وذلك غداة إحباط القوات الأميركية محاولتين نفّذتهما البحرية الإيرانية، لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريّتين، قبالة سواحل عُمان.

وأوضحت البحرية الأميركية أن إيران سيطرت على خمس سفن تجارية على الأقل خلال العامين الماضيين، وتحرشت بالعديد من السفن الأخرى. ومعظم الوقائع حدثت في مضيق هرمز أو حوله.

وتتزايد التوترات الأميركية - الإيرانية، منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم 2015.

وردت إيران على ذلك بزيادة أنشطتها النووية التي قالت إنها سلمية، وزودت أيضا روسيا بطائرات مسيرة مسلحة في حربها على أوكرانيا.