6 قتلى بهجوم على دار حضانة بالصين

سجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.

قتل ستة أشخاص وجرح آخر في هجوم على دار حضانة بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين، اليوم الإثنين، وفق متحدثة باسم حكومة المدينة.

وقالت "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ ... واعتقل مشتبه به".

ولم تقدم المزيد من التفاصيل بشأن هويات وأعمار الضحايا، ولا عن السلاح المستخدم في الهجوم الذي وقع في مدينة ليانجيانغ.

وأضافت "اعتقل مشتبه به"، مؤكدة أن الشرطة بدأت تحقيقات.

وقع الهجوم قرابة الساعة 7,40 صباحا، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.

تحظر الصين بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ووقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية.

وسجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.