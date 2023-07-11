الكرملين: انضمام السويد "للناتو" سيكون له تداعيات سلبية على أمن روسيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذا القرار سيكون له "تداعيات سلبية، هذا أكيد"، مضيفا أن روسيا ستتخذ اجراءات "مقررة ومخططا لها" ردا على ذلك.

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيكون له "تداعيات سلبية" على أمن روسيا، وذلك بعد موافقة تركيا على دخول الدولة الأسكندينافية للحلف.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هذا القرار سيكون له "تداعيات سلبية، هذا أكيد"، مضيفا أن روسيا ستتخذ اجراءات "مقررة ومخططا لها" ردا على ذلك.

وردا على سؤال بشأن موافقة أنقرة على هذه الخطوة، اعتبر بيسكوف أن تركيا "عضو في حلف شمال الأطلسي ولديها التزامات خاصة للايفاء بها"، مؤكدا أن موسكو "تتفهم الوضع بشكل جيد جدا".

وأقر بيسكوف بوجود "تباينات" بين روسيا وتركيا، مؤكدا أن البلدين "لا يخفيان ذلك. لكن جزءا من علاقتنا هو في صالح البلدين... وهذا مهم بما فيه الكفاية" بالنسبة إلى الكرملين.

وعلى رغم عضويتها في الحلف الأطلسي، أبقت تركيا على علاقة وثيقة مع روسيا في مرحلة ما بعد بدء حرب أوكرانيا.

وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ ليل الإثنين عشية قمة الحلفاء في فيلنيوس، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أسقط تحفظاته عن انضمام السويد، وتعهد عرض بروتوكول العضوية على البرلمان "في أسرع وقت ممكن" للمصادقة عليه.

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب الانضمام الى الحلف في أيار/ مايو 2022، بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وشكلت خطوة البلدين الاسكندينافيين الجارين لروسيا، تحولا استراتيجيا بعد عقود من الحياد وعدم الانحياز العسكري بعد الحرب الباردة.

وبعد مصادقة الحلف على انضمام فنلندا، توعد الكرملين باتخاذ "إجراءات مضادة" حيال إجراء اعتبره "مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية".