زعماء الناتو يناقشون عضوية أوكرانيا في التحالف

يتوقع أن يقدم التحالف العسكري الغربي دعمه الكامل لكييف للانتصار في الحرب، لكن دوله الأعضاء منقسمة حول مسألة إلى أي مدى يجب المضي في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى صفوفه.

يجتمع زعماء الدول الاعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء، في قمة حاسمة في ليتوانيا، على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجوما مضادا صعبا ضد موسكو، وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

ويتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى فيلنيوس لحضور القمة التي تستمر يومين، حيث سيطرح قضية حق كييف في الانضمام إلى التحالف العسكري عند انتهاء غزو الكرملين.

وقال زيلينسكي في كييف عشية الاجتماع "أوكرانيا تستحق أن تكون في التحالف. ليس الآن لأن هناك حربا جارية، لكننا في حاجة إلى إشارة واضحة".

ويتوقع أن يقدم التحالف العسكري الغربي دعمه الكامل لكييف للانتصار في الحرب، لكن دوله الأعضاء منقسمة حول مسألة إلى أي مدى يجب المضي في السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى صفوفه.

ففي حين دفعت الدول المجاورة أوكرانيا من أجل تحديد جدول زمني واضح، فإن الدول ذات الوزن الثقيل في التحالف مثل الولايات المتحدة وألمانيا متردّدة في ذلك.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه لا يوجد اتفاق لمنح كييف عضوية في التحالف فيما تحتدم الحرب مع روسيا لأن من شأن ذلك أن يجر الناتو مباشرة إلى الصراع.

وقال بايدن لشبكة "سي إن إن"، "لا أعتقد أن هناك إجماعا في حلف شمال الأطلسي بشأن انضمام أوكرانيا إلى أسرة الأطلسي من عدمه حاليا".

وأعلن البيت الأبيض أن الحلف سيعرض مسارا يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا الى صفوفه، لكن من دون تحديد "جدول زمني" لذلك.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد "مسار إصلاح لأوكرانيا"، لكن "لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك".

وأوضح المسؤول الأميركي أن الرئيس بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني في العاصمة الليتوانية الأربعاء.

وفيما تشن أوكرانيا هجوما مضادا، تفاوض القوى المهيمنة في الناتو، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على التزامات طويلة الأجل بشأن إمدادات الأسلحة مع كييف.

ورغم أن ذلك أقل بكثير من رغبة زيلينسكي المتمثلة في أن يكون تحت مظلة الدفاع الجماعي لحلف الناتو، قد يطمئنه إلى أن بلاده يمكنها الاستمرار في القتال.

وقد يكون وضع ترتيب مشابه للترتيب الأميركي مع إسرائيل الذي تقدم واشنطن بموجبه أسلحة بقيمة 3,8مليارات دولار كل عام على مدى عقد، أحد الاقتراحات.

وفي وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا استهدفت كييف ومدينة أوديسا الساحلية الغربية في هجوم بطائرة مسيّرة ليلا.

وقالت وزارة الداخلية إنه عثر على حطام مسيرة في منطقة كييف وقد تضررت بعض النوافذ والمباني، مضيفة أنه لا توجد معلومات فورية عن سقوط ضحايا.

دفعت أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية الناتو إلى أكبر عمليات إصلاح لدفاعاته منذ نهاية الحرب الباردة.

ويفترض أن يوقع قادة الحلف خططا إقليمية جديدة للحماية من أي هجوم روسي محتمل، والموافقة على تعزيز أهداف الإنفاق الدفاعي.

لكن البعض يعتقد أن السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف ما زال خطوة بعيدة جدا في الوقت الحالي.

وكان الدبلوماسيون يبحثون في الصياغة الدقيقة للبيان الختامي في إطار سعيهم لإقناع أوكرانيا بأنها تمضي قدما.