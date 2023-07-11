فيتو روسيّ على تمديد آليّة إدخال المساعدات الإنسانيّة لسورية

اليوم، طرحت سويسرا والبرازيل على التصويت مشروع قرار يمدّد الآلية لتسعة أشهر، فوافق عليه 13 عضوا، وامتنع عضو واحد (الصين) عن التصويت، في حين استخدمت روسيا حقّ الفيتو، لوأد هذه المحاولة في مهدها.

استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لمنع صدور قرار يمدّد لتسعة أشهر، آلية إدخال المساعدات الإنسانية لسورية عبر الحدود، وذلك غداة انتهاء مفاعيل هذه الآلية، التي تتيح إيصال مساعدات حيوية لملايين القاطنين في مناطق تقع خارج سيطرة النظام.

وفي حين طالبت الأمم المتحدة، ومنظّمات الإغاثة الإنسانية، والعديد من أعضاء مجلس الأمن بتمديد هذه الآلية لمدة عام، أصرّت روسيا على تمديدها لستّة أشهر فقط، واستخدمت الفيتو ضدّ حلّ وسط اقترحته سويسرا والبرازيل، المسؤولتان عن هذا الملف، بتمديد الآلية لتسعة أشهر.

ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، منذ أيام عدّة، التوصّل إلى اتفاق على تمديد مفاعيل هذه الآلية، المعمول بها منذ 2014.

وتتيح هذه الآلية إرسال مساعدات غذائية وأدوية من تركيا إلى سكّان المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال غرب سورية، من دون الحصول على إذن مسبق من دمشق.

وفي بادئ الأمر طرحت سويسرا والبرازيل مشروع قرار ينصّ على تمديد الآلية لمدة 12 شهرا، لكنّ روسيا رفضت ذلك وطرحت مشروع قرار مضادّا يمدّد الآلية لستّة أشهر فقط.

واليوم، طرحت سويسرا والبرازيل على التصويت مشروع قرار يمدّد الآلية لتسعة أشهر، فوافق عليه 13 عضوا، وامتنع عضو واحد (الصين) عن التصويت، في حين استخدمت روسيا حقّ الفيتو، لوأد هذه المحاولة في مهدها.

وقالت السفيرة السويسرية، باسكال بيريسويل، عقب التصويت، إنّ هذا التمديد "كان من شأنه أن يجعل من الممكن اجتياز أشهر الشتاء الصعبة"، مؤكّدة أنّها تشعر بـ"إحباط شديد" بسبب الفيتو الروسي.

وأضافت: "لن ندع حقّ النقض هذا يضع حدّا لجهودنا الرامية لإيجاد حلّ".

في المقابل، اتّهم السفير الروسي في الأمم المتّحدة، فاسيلي نيبينزيا، الغرب بـ"الاستفزاز، لدفع روسيا لاستخدام حقّ النقض".

وأضاف أنّ الآلية "لا تأخذ على الإطلاق في الاعتبار مصالح الشعب السوري".