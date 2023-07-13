قتلى وجرحى بقصف بطائرات مسيرة استهدف كييف

حذر سلاح الجو الأوكراني في بيان أن التهديد بتعرض المدن للقصف بطائرات مسيرة روسية لا يزال قائما.

أعلنت السلطات الأوكرانية صباح اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل جراء غارات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت كييف، في ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات حيث سمع دوي انفجارات في جميع أنحائها.

يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الغرب -بعد انتهاء أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا- بخلق تهديد نووي لبلاده من خلال التخطيط لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" حديثة.

وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام/ "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".

وأضاف البيان أن طائرات "شاهد" الإيرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.

وتابع أنه تم الإبلاغ عن سقوط حطام في خمس مناطق، مشيرا إلى أن امرأة تبلغ 19 عاما ورجلا يبلغ 23 عاما نقلا إلى المستشفى بسبب إصابتهما بشظايا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن خدمات الطوارئ استجابت لمكالمات من مناطق سولوميانسكي وشيفتشينكيفسكي وبوديلسكي ودارنيتسكي، في أعقاب وقوع "انفجارات في العاصمة".

وأضاف على تلغرام "في منطقة بوديلسكي، وخلال عمل رجال الإطفاء على إخماد النيران في مبنى سكني، عثر على جثة شخص واحد".

وأشار كليتشكو إلى أن شخصين آخرين عولجا في موقع القصف في منطقة شيفتشينكيفسكي.

وقال إن الحرائق اندلعت في مبنى في منطقة شيفتشينكيفسكي وآخر في منطقة بوديلسكي، مضيفا أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقعين.

وأظهرت صورة نشرت على الحساب الرسمي للإدارة العسكرية في كييف على تلغرام، غرفة في مبنى مرتفع دمر جزء من جدارها في منطقة دارنيتسكي.

وحذر سلاح الجو الأوكراني في بيان أن التهديد بتعرض المدن للقصف بطائرات مسيرة روسية لا يزال قائما.