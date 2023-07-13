موسكو: وجود طائرات "إف-16" المقاتلة في أوكرانيا يشكّل تهديدا نوويًّا لنا

قال لافروف في تصريحات لإحدى الصحف: "سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي".

حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة "لينتا.رو" الإلكترونية، من أن طائرات "إف-16" المقاتلة، التي ستسلّم لأوكرانيا ستعتبرها موسكو تهديدا "نوويا".

وقال لافروف للصحيفة: "سنعتبر مجرد امتلاك القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة تهديدا من الغرب في المجال النووي".

وأضاف أنه "لا يمكن روسيا أن تتجاهل قدرة هذه الأجهزة على حمل شحنات نووية".

كما أشار إلى أن موسكو حذّرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، بشأن ذلك.

وأعلنت السلطات الأوكرانية صباح اليوم الخميس، مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل، من جراء غارات بطائرات مسيّرة روسية استهدفت كييف، في ثالث ليلة على التوالي تتعرض فيها العاصمة الأوكرانية لهجمات، حيث سمع دوي انفجارات في جميع أنحائها.

يأتي ذلك فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الغرب -بعد انتهاء أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ليتوانيا- بخلق تهديد نووي لبلاده من خلال التخطيط لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" حديثة.

وأعلنت أوكرانيا أنها إسقطت 20 مسيّرة هجومية روسية وصاروخي كروز في ضربات استهدفت كييف ومناطق أخرى من البلاد.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إيغنات: "قمنا بعملية دفاع جوي ناجحة. دمرنا 20 مسيرة من طراز شاهد. أسقطنا كل تلك التي كانت تحلق. ودمرنا أيضا صاروخي كروز من طراز كاليبر".

وقال بيان للإدارة العسكرية في كييف: "الليلة وقع هجوم مكثف بواسطة طائرات مسيّرة إيرانية الصنع".

وأضاف البيان أن طائرات "شاهد" الإيرانية المتفجرة "دخلت العاصمة من اتجاهات مختلفة"، وجرى إسقاط "نحو عشر طائرات" في المجال الجوي للمدينة.