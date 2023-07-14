بعد تمرّد فاغنر الفاشل... غموض يُحيط بجنرالات كبار في روسيا

في رسالة صوتية غير عادية، قال قائد الجيش 58، المتمركز في جنوب أوكرانيا، إيفان بوبوف (48 عامًا)، هذا الأسبوع، إنه أُقيل بعدما لفت انتباه القيادة العسكرية الروسية إلى عدة مشاكل.

بعد أكثر من أسبوعين على التمرّد الفاشل لمجموعة "فاغنر" الروسية المسلّحة، لا يزال الغموض يلف مستقبل المجموعة، وضباط كبار في الجيش في موسكو.

وتمّ التداول حول ثلاثة جنرالات روس كبار بشأن مصيرهم منذ التمرّد، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ويُعدّ الجنرال سيرغي سوروفيكين، أحد القادة الأساسيين للعمليات العسكرية في أوكرانيا، منذ بدء الحرب في 24 شباط/ فبراير 2022.

وسوروفيكين (56 عامًا) هو قائد القوات الجوية الروسية، ومن قدامى المحاربين في الحرب الشيشانية الثانية، وكان أيضًا قياديًا أساسيًا خلال التدخّل الروسي في سورية. ولُقّب بـ"الجزّار السوري".

عناصر "فاغنر" (Getty Images)

وبالحديث عن سوروفيكين في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، قال رئيس مجموعة "فاغنر"، يفغيني، بريغوجين، إن "سوروفيكين شخص أسطوري، وُلد لخدمة الوطن الأمّ بأمانة".

واختفى سوروفيكين من الساحة العامة، منذ أثار تمرّد "فاغنر" الوجيز والفاشل صدمة في مختلف أنحاء روسيا، الشهر الماضي. وشوهد للمرة الأخيرة في مقطع فيديو غير عادي، دعا فيه بريغوجين إلى وقف التمرّد وتراجع رجاله.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مصادر في الاستخبارات الأميركية، أن سوروفيكين كان على علم مسبق بمخططات بريغوجين وأنه قد يكون اعتُقل.

لكن الكرملين نفى المعلومات الواردة في التقرير، لكن الغموض الذي يلف مصير الجنرال لا يزال قائمًا.

وهذا الأسبوع، قال رئيس لجنة الشؤون الدفاعية في مجلس الدوما، أندري كارتابولوف، إن سوروفيكين "يرتاح الآن، يتعذر الاتصال به في الوقت الحالي".

رئيس فاغنر، بريغوجين (Getty Images)

وفي رسالة صوتية غير عادية، قال قائد الجيش 58، المتمركز في جنوب أوكرانيا، إيفان بوبوف (48 عامًا)، هذا الأسبوع، إنه أُقيل بعدما لفت انتباه القيادة العسكرية الروسية إلى عدة مشاكل.

وقال في التسجيل الصوتي: "لا يحقّ لي أن أكذب"، مشيرًا إلى "الوفيات والإصابات الجماعية" في صفوف العسكريين الروس في أوكرانيا، وغياب مراكز استطلاع المدفعية.

وقال إن كبار القياديين في روسيا خانوا العسكريين.

وأضاف من دون أن يسمّي الذين يتكلّم عنهم: "تعرّضنا لطعنة من الخلف من قيادتنا الكبيرة، وقطعت رأس الجيش بغدر وبدناءة في أصعب وأكثر الأوقات توترًا".

ويشارك الجيش 58 في القتال في منطقة زابوريجيا، بجنوب شرق أوكرانيا.

وقالت "غري زون" عبر "تليغرام"، وهي قناة يُعتَقد أنها على ارتباط بمجموعة "فاغنر"، ويتابعها نصف مليون حساب تقريبًا، إن بوبوف أُقيل بعدما تحدّث مع رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، وقائد العمليات العسكرية في أوكرانيا، الجنرال فاليري غيراسيموف.

ووفق القناة، اتهم غيراسيموف بوبوف بـ"التضليل والتخويف".

(Getty Images)

وقالت قناة "ريبار" الروسية عبر "تليغرام"، والتي يتابعها 1,2 مليون حساب، إن بوبوف يحظى بدعم كبير في صفوف الجنود، مضيفة أن كلّ من يتحدث عن مشاكل - خصوصًا بعد تمرّد "فاغنر" - يُعتبر "عدوًّا".

وتابعت القناة أن "النزاع بين بوبوف وغيراسيموف، يسلّط الضوء على فكرة أساسية: غياب الوحدة بين القوات المسلّحة الروسية".

هل قُتل اللفنتانت الجنرال أوليغ تسوكوف هذا الأسبوع بضربة أوكرانية على فندق في ميناء بيرديانسك الذي تحتله القوات الروسية بجنوب شرق أوكرانيا؟ التزمت وزارة الدفاع في موسكو الصمت بينما قال التلفزيون الرسمي الروسي ومدوّنون عسكريون موالون للكرملين، إن نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، البالغ من العمر 51 عامًا، قُتل نتيجة هجوم كييف، باستخدام صواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، قُتل عدد من الجنرالات وشخصيات عسكرية بارزة أثناء القتال.

الرئيس الروسي، بوتين (Getty Images)

وأثارت تقارير عن وفاة تسوكوف موجة جديدة من الانتقادات.

وقالت قناة "زابيسكي فيتيرانا" عبر "تيلغرام"، إنه "من المحزن أن نقول ذلك، لكن نوعية استخبارات العدوّ أعلى من استخباراتنا".

وانتقدت قناة "ريبار" عبر "تيلغرام" ضباطا كبارا في موسكو، بسبب تقاعسهم المفترض عن العمل، قائلة إن الغرب ساعد أوكرانيا في تحديد أهداف روسية مهمة باستخدام الأقمار الصناعية في الفضاء و"مخبرين على الأرض".

وقالت إن "الجميع يعلم بذلك، الجميع مدرك، لكن لم يتخذ أحد إجراءات".