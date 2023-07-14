تركيا: توقيف 33 أجنبيًّا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم داعش

في إسطنبول، نفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية شملت 3 مناطق، وأسفرت عن توقيف 28 أجنبيًا.

أوقفت السلطات الأمنية التركية، 33 أجنبيًا، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال عمليتين في ولايتي إسطنبول ومرسين.

وتأتي هذه العمليات الأمنية في إطار جهود السلطات التركية للكشف عن أنشطة التنظيم الإرهابي وضبط عناصره في عموم البلاد.

ونفّذت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مرسين، صباح اليوم الجمعة، عملية للقبض على 6 مشتبهين أجانب، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن هؤلاء الأجانب، يواجهون تهمة ممارسة العمل المسلح لصالح التنظيم، والتواصل مع عناصره خارج تركيا.

وأسفرت العملية عن توقيف 5 من الأشخاص المحددين، ولا تزال الفرق المعنية تواصل بحثها عن المشتبه الأخير.

وفي إسطنبول، نفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية في نفس الإطار شملت 3 مناطق وأسفرت عن توقيف 28 أجنبيًا.

وضبطت الفرق مسدسين بدون رخصة، وكمية من الرصاص، ومبلغًا من العملات الأجنبية، خلال تفتيش أماكن إقامة المشتبهين.