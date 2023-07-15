رئيس كوريا الجنوبية في أوكرانيا بزيارة غير معلنة

يون سوك: "كوريا الجنوبية وبولندا يمكن أن تكونا الشريكين الأمثل في إعادة إعمار أوكرانيا".

قام رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بزيارة غير معلنة لأوكرانيا، السبت، التقى خلالها نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وقال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية "جال الرئيس أولًا في بلدة بوتشا التي شهدت مجزرة قرب العاصمة كييف، ومدينة إربين حيث تركّز الهجمات بالصواريخ على المناطق السكنية المدنية".

من جهتها ذكرت مصادر أوكرانية أن الرئيس الكوري الجنوبي بلقائه نظيره الأوكراني، "يختتم جولة شملت المشاركة في قمة الناتو في ليتوانيا، وزيارة رسمية إلى بولندا".

إعادة الإعمار في أوكرانيا

تجدر الإشارة إلى أن مباحثات الرئيس الكوري الجنوبي مع نظيره البولندي، أندريه دودا، شملت بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، أيضًا مسألة "إعادة الإعمار" في أوكرانيا.

وقال يون سوك يول، الخميس، في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات القمة مع دودا في العاصمة البولندية، إنه اتفق مع الرئيس البولندي على أن كوريا الجنوبية وبولندا يمكن أن تكونا "الشريكين الأمثل" في إعادة إعمار أوكرانيا.