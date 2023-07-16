زلزال بقوة 7.4 يضرب ألاسكا وتحذير من تسونامي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال، الذي ضرب الولاية الأميركية، وقع على عمق 9.3 كيلومترات، تحت سطح القشرة الأرضية في شبه جزيرة ألاسكا الساعة 06.48 بتوقيت غرينتش.

أصدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي تحذيرا من حدوث أمواج مد عالية (تسونامي)، اليوم الأحد، في عدة مناطق بولاية ألاسكا الأميركية بعد زلزال شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال، الذي ضرب الولاية الأميركية، وقع على عمق 9.3 كيلومترات، تحت سطح القشرة الأرضية في شبه جزيرة ألاسكا الساعة 06.48 بتوقيت غرينتش.

وأوضحت وكالة رويترز، أنه وبسبب الزلزال الذي ضرب ولاية ألاسكا الأميركية، أصدر نظام الإنذار من تسونامي الأمريكي تهديدا بحدوث تسونامي بعد الزلزال.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

ووفقا لـ التقارير الإعلامية، فإن ولاية ألاسكا الأميركية تقع فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي، وتمتد هذه المنطقة من خليج ألاسكا إلى شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وتحدث موجات تسونامي بسبب حركة عنيفة في قاع البحر، وهي غالبا مرتبطة بالزلازل والانهيارات الأرضية والحمم البركانية التي تدخل البحر وانهيار الجبال البحرية أو تأثير النيزك.

ويعتبر السبب الأكثر شيوعا لموجات تسونامي هو الزلازل، إذ إن 72% من موجات تسونامي ناتجة عن الزلازل، ويمكن أن يتسبب الاضطراب الذي يزيح كتلة مائية كبيرة من موضع توازنها في حدوث تسونامي.