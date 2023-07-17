هجوم يستهدف جسر القرم بواسطة مركبتين بحريتين مسيرتين

جسر القرم يعرض لهجوم بواسكة مركبتين بحريتين مسيرتين، موسكو تعلن حالة طوارئ في المنطقة، وتتهم نظام كييف "الإرهابي" بتنفيذ الهجوم الذي أدى إلى تضرر جزء من الطريق على الجسر.

أعلن مسؤولون روس، صباح اليوم، الإثنين، تعرض جسر القرم لأضرار في لهجوم "إرهابي" أسفر عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما، في حين أوردت وسائل إعلام أوكرانية أنباء عن وقوع انفجارات على الجسر.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن الجسر تعرض لهجوم "إرهابي" نفذ باستخدام مركبتين بحريتين مُسيّرتين، وأكدت أن جزءا من الطريق على الجسر تضرر.

واتهمت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "نظام كييف الإرهابي"، بشن الهجوم على جسر القرم، فيما أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية، انفصال جزء من الطريق على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن وكالة الأمن الداخلي والبحرية الأوكرانية تقفان وراء "الحادث" الذي وقع على جسر القرم.

وقال الحاكم الروسي لشبه جزيرة القرم، ليل الأحد - الإثنين، أن حادثا لم يحدد طبيعته، وقع عند جسر مهم يربط القرم بمنطقة كراسنودار الروسية، ما أدى إلى توقف حركة السير عليه.

Crimea bridge is not in the best shape. pic.twitter.com/w3Z4FOKddb — Maria Avdeeva (@maria_avdv) July 17, 2023

وأضاف الحاكم الروسي للقرم، سيرغي أكسينوف، عبر "تلغرام"، أن "قوات الأمن وكل الأجهزة المختصة تعمل" في المكان، طالبا من سائقي السيارات اختيار طريق آخر.

وقالت وزارة النقل الروسية إن الطريق على الجسر "تعرض لأضرار" من دون تأكيد وجود أضرار في دعامات الجسر.

ونقلت قيادة العمليات المحلية عبر "تلغرام" كذلك عن وزارة الصحة في منطقة كراسنودار أن قاصرا أصيب خلال الحادث على الجسر.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء، نقلا عن السلطات المحلية، قولها إن مركز تنسيق أقيم داخل وزارة القرم وإن محققين توجهوا إلى المكان.

وطُلب من سكان شبه الجزيرة والسياح اختيار طريق بري بديل، في إشارة إلى الممر البري الرابط بين روسيا والقرم عبر أراضي جنوب شرق أوكرانيا التي ضمتها روسيا في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأعلنت قناة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق "تليغرام"، وقوع انفجارين على الجسر عند الساعة 03:04 فجرا والساعة 03:20 فجرا.

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل زوجين وإصابة ابنتهما في الحادث عندما كانوا يسافرون عبر الجسر.

ونتيجة إغلاق الجسر سجلت أزمة سير عند مدخل الجسر مع رتل من السيارات يمتد على ثلاثة كيلومترات على ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، صباح اليوم، عن سلطات منطقة كراسنودار من دون أن توضح عند أي مدخل.

وعلقت رحلات القطار التي تمر عبر الجسر موقتا فضلا عن رحلات العبارات "بين القرم وكوبان" في جنوب روسيا على ما ذكرت وكالة "تاس".

وأشار مدونون ووسائل إعلام روسية إلى أن انفجارين وقعا عند مستوى الجسر صباح الإثنين.