إردوغان في الدوحة في ثاني محطة خلال جولته الخليجيّة

وصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية، ومن المقرر أن يعقد لقاء ثنائيا مع أمير قطر، وآخر على مستوى وفدي البلدين.

وصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، في ثاني محطة خلال جولته الخليجية.

وحطّت طائرة الرئاسة التركية في مطار حمد الدولي، وكان في استقبال إردوغان، رئيس الوزراء، ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى غوك سو، وغيرهم من المسؤولين.

ويرافق الرئيس التركي في جولته، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية. بالإضافة إلى عقيلته أمينة إردوغان.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لقاء ثنائيا بحضور وفدي البلدين، كما سيشارك إردوغان بعد ذلك في مأدبة عشاء تقام على شرفه.

وأمس الإثنين، وصل الرئيس التركي مدينة جدة السعودية في مستهل جولة خليجية، تشمل إلى جانب المملكة كلا من قطر والإمارات.