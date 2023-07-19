السعودية وتركيا: التعاون في مجالات الكهرباء والنفط والصناعات العسكرية 

جاء في البيان المشترك بين البلدين، أن تركيا والسعودية تتطلعان إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وتؤكدان أهمية تعزيز التعاون في مجالات توريد البترول.

أكدت تركيا والسعودية على أهمية تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجالات متعددة، وبخاصة في مجال الطاقة والصناعات العسكرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن البلدين، عقب زيارة أجراها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان إلى مدينة جدة السعودية، في إطار جولة خليجية، شملت أيضا قطر والإمارات.

وقال البيان: "تركيا والسعودية تتطلعان إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من المملكة إلى تركيا وأوروبا".

وأوضح البيان أن "تركيا والسعودية تؤكدان أهمية تعزيز التعاون في مجالات توريد البترول والمشتقات البترولية والبتروكيماويات".

وبخصوص الصناعات العسكرية، أوضح البيان أن تركيا والسعودية تعبران "عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والصناعات العسكرية، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما في هذه المجالات".

كما اتفق البلدان على "أهمية التعاون المشترك لتعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لتحقيق أهداف تغير المناخ".

وعبّر الجانبان عن رغبتهما في "تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء".

كما أكد البيان على "أهمية تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والخدمات اللوجستية المختلفة، وبحث زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين".

وفي مجال السياحة، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى "تعزيز التعاون في المجال السياحي، والسياحة المستدامة، وتنمية الحركة السياحية بين البلدين".

وعن التعاون الأمني، أكد البيان على "أهمية تعزيز التعاون الأمني القائم، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وتمويلهما، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح".