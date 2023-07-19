جولة لكبير مسؤولي الخارجيّة الصينيّة في إفريقيا وتركيا

تأتي هذه الجولة في إفريقيا لأكبر مسؤول في الدبلوماسية الصينية، في وقت تعزز بكين استثماراتها، والتعاون في القارة السمراء.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن كبير مسؤولي الدبلوماسية الصينية، وانغ ويي، سيقوم بجولة في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وتركيا، في الأيام المقبلة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن "وانغ ويي سيشارك في القمة الثالثة عشرة لكبار ممثلي مجموعة بريكس، حول الأمن في جوهانسبورغ في 24 تموز/ يوليو و25 منه، وسيزور نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا وتركيا، قبل القمة وبعدها".

وتضمّ مجموعة "بريكس" جنوب إفريقيا والبرازيل والصين والهند وروسيا، وتقدم نفسها على أنها بديلة من الهيئات الدولية التي تقودها الدول الغربية.

وتأتي هذه الجولة في إفريقيا لأكبر مسؤول في الدبلوماسية الصينية، في وقت تعزز بكين استثماراتها، والتعاون في القارة السمراء.

ويعقد اجتماع 24 و25 تموز/ يوليو قبل شهر من القمة الخامسة عشرة لرؤساء دول بريكس المقررة أيضا في جوهانسبورغ بين 22 و24 آب/ أغسطس.

وأعلنت رئاسة جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يشارك في القمة، منهية بذلك تكهنات استمرت اشهرا حول هذا الموضوع.

وبوتين مستهدف منذ آذار/ مارس بمذكرة توقيف للمحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جريمة حرب، عبر "ترحيل" أطفال أوكرانيين، الأمر الذي تنفيه موسكو بشدة.

وبريتوريا ملزمة نظريا توقيف بوتين في حال وطىء أراضيها، كونها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

لكنها تبقى قريبة من موسكو، وقد رفضت التنديد بالحرب الروسية في أوكرانيا.