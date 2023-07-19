حريق في قاعدة جوية بالقرم: هجمات روسية أوكرانية متبادلة

نشب حريق في منطقة تدريب عسكرية في منطقة كيروفسكي بشبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، أدى لإغلاق طريق تافريدا السريع القريب من القاعدة، تزامنا مع أنباء عن هجمات روسية أوكرانية متبادلة في عدة مناطق، استخدمت في كثير منها الطائرات المسيرة.

وأكدت أوكرانيا، شن "عملية ناجحة" بعد اندلاع حريق في ميدان تدريب عسكري في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ما دفع السلطات المعينة من جانب روسيا إلى إجلاء أكثر من ألفي مدني.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف "شنت عملية ناجحة في القرم المحتلة. يخفي العدو حجم الأضرار وعدد الضحايا".

وصدت أوكرانيا هجوما جويا روسيا على كييف بالتزامن مع استمرار قصف القوات الروسية منطقة أوديسا.

وبدأت السلطات المحلية إجلاء نحو ألفين من سكان 4 بلدات قريبة من القاعدة العسكرية، موضحا أن الطريق السريع الذي يربط مدينتي سيفاستوبول وسيمفيروبول بمنطقة كيرتش، حيث يوجد جسر القرم، أغلق بسبب الحريق.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم أوكرانية جديدة وصفتها بـ"الإرهابية" باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة إن دفاعاتها الجوية اعترضت الليلة الماضية 17 مسيرة، وأسقطت 11 مسيرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية، دون وقوع خسائر.

من جانبها، قالت القوات الأوكرانية إنها استهدفت جسر القرم الإستراتيجي بزورقين مسيّرين. وبعد الهجوم على الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بمقاطعة كراسنودار الروسية، ألغت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا نظام حظر التجول الليلي، من أجل السماح للسيارات بالعبور عبر ماريوبول وميليتوبول إلى شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن 32 مسيرة من طراز "شاهد" الإيرانية هاجمت الأراضي الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

كما قالت إن القوات الروسية أطلقت صواريخ من طراز "كاليبر" من البحر الأسود باتجاه الأراضي الأوكرانية بينها أوديسا، وأضافت أن الهجمات بالصواريخ والطائرات استهدفت منشآت عسكرية وللبنية التحتية في أوديسا ومناطق أخرى.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقدمت نحو كيلومترين خلال هجمات شنتها قرب كوبيانسك -وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية- في خاركيف (شمال شرق) على الحدود مع مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام روسية إن القوات الروسية سيطرت على بلدة "نوفو-سيلوفسكوي" في محور كوبيانسك بخاركيف، مخترقة دفاعات الجيش الأوكراني في المنطقة.

كشفت وكالة "تاس" الرسمية الروسية، اليوم الأربعاء، عن استخدام مجموعة القوات "يوغ" ("الجنوب") أحدث الدبابات الروسية "تي-14" ("أرماتا") في أعمال القتال في أوكرانيا.

ونقلت "تاس" عن مصدر بمجمع التصنيع العسكري قوله: "استخدمت القوات الجنوبية "أرماتا" في أعمال القتال بنشاط. شاركت بضع قطع في أعمال القتال للاطلاع على أداء الدبابة. ثم تم سحبها من الخطوط الأمامية".