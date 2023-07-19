روسيا تهاجم كييف وتواصل قصف أوديسا

قال المتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية للقوات الأوكرانية سيرغي تشيرفاتي، إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي و900 دبابة في محور ليمان بدونيتسك وكوبيانسك بخاركيف.

آثار قصف على مبنى سكني في منطقة أوديسا (Getty Images)

واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لليلة الثانية تواليا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.

يأتي ذلك، فيما نقلت "رويترز" عن الإدارة العسكرية لكييف قولها، عبر تطبيق تيلغرام، إن نظم الدفاع الجوي الأوكرانية صدت هجوما عسكريا روسيا خلال الليل على العاصمة الأوكرانية.

وأشار الحاكم أوليغ كيبر إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا دون أن يعطي تفاصيل أكثر، طالبا من السكان ملازمة الملاجئ.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، أيضا دون مزيد من التفاصيل.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يزعم أنه آثار قصف على مبنى سكني نوافذه محطمة، لكن لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته.

وتم إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من اثنتي عشرة منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانئ يمكن لأوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.

وحذرت روسيا أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.

وتتهم روسيا أوكرانيا باستخدام الممر البحري الذي فتح في إطار الاتفاق "لأغراض عسكرية"، بعدما قصفت كييف الجسر الإستراتيجي الذي يربط الأراضي الروسية بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أنها دمرت عبر مجموعة صواريخ "منشآت أعدت فيها أعمال إرهابية ضد روسيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تقدمت نحو كيلومترين خلال هجمات شنتها قرب كوبيانسك -وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية- في خاركيف على الحدود مع مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام روسية إن القوات الروسية سيطرت على بلدة "نوفو-سيلوفسكوي" في محور كوبيانسك بخاركيف، مخترقة دفاعات الجيش الأوكراني في المنطقة.

وكان قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي، قال في وقت سابق إن روسيا ركزت قواتها في منطقة كوبيانسك، ووصف الوضع في الجبهة الشرقية بأنه معقد لكنه تحت السيطرة.

من جانبه، قال المتحدث باسم قيادة العمليات الشرقية للقوات الأوكرانية سيرغي تشيرفاتي، إن روسيا حشدت أكثر من 100 ألف جندي و900 دبابة في محور ليمان بدونيتسك وكوبيانسك بخاركيف.

وأضاف تشيرفاتي أن هذه القوات تحاول اختراق دفاعات قوات بلاده التي تتصدى لها وتمنعها من التقدم.

وبالتزامن، ذكر موقع ريبار العسكري الروسي أن معارك عنيفة شمال وجنوب مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية في محور زاباروجيا.