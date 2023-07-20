إحراق نسخة من القرآن: اعتقال مُشعلي النار بالسفارة والعراق يهدّد بقطع العلاقات مع السويد

الحكومة العراقية "أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها".

هدّد العراق، اليوم الخميس، بـ"قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد"، إذا تمّ إحراق المصحف مجدّدا على أراضيها، في تصعيد يأتي بُعيد إحراق السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة جرت احتجاجا على عزم ناشط إحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وأعلنت الحكومة العراقية، إلقاء القبض على المتسببين بحرق السفارة السويدية في بغداد، وإحالتهم إلى القضاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، في بيان صدر إثر اجتماع أمني، إنّ الحكومة العراقية "أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها".

محتجون عراقيون بالقرب من سفارة السويد ببغداد (Getty Images)

وذكر البيان كذلك أن المجتمعين أدانوا "حادث حرق السفارة"، واعتبروه "خرقا أمنيا واجب معالجته حالا، ومحاسبة المقصّرين من المسؤولين عن الأمن".

كما قرّر المجتمعون، وفق البيان، "إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء"، بالإضافة إلى "إحالة المقصّرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم".

(Getty Images)

وأُحرقت السفارة السويدية في بغداد، فجر اليوم، خلال تظاهرة نظّمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، احتجاجا على تجمع مقرر في السويد أمام السفارة العراقية، يعتزم منظّمه إحراق نسخة من المصحف خلاله.

وجدّدت الحكومة العراقية التأكيد على "الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها".

(Getty Images)

وأكّد مصدر أمني عراقي أنّ نحو عشرين متظاهرا، أُوقفوا في بغداد إثر إحراق السفارة السويدية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.