بالتزامن مع بطولة كأس العالم للسيدات: قتلى بهجوم مسلح في نيوزيلندا

يأتي هذا الهجوم المسلح في اليوم الذي تنطلق فيه "بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم" التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا من 20 تمّوز/يوليو ولغاية 20 آب/أغسطس.

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن مسلحا أطلق النار في موقع بناء بوسط أوكلاند، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح، قبل أن يلقى مصرعه.

ويأتي هذا الهجوم المسلح في اليوم الذي تنطلق فيه "بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم" التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا من 20 تمّوز/يوليو ولغاية 20 آب/أغسطس.

وقالت الشرطة إنها تلقت تقارير عن شخص يطلق النار داخل موقع البناء، وقد تحرك المهاجم داخل المبنى واستمر في إطلاق النار.

ثم دخل الرجل في مصعد وحاولت الشرطة التعامل معه.

ووفق رواية الشرطة فقد أطلق الرجل أعيرة أخرى وتم العثور عليه ميتاً بعد وقت قصير.

وبعد وقوع إطلاق النار، انتشرت قوات الشرطة المسلحة بشكل كبير في منطقة وسط المدينة التجارية، والتي لا تبعد كثيراً عن المنطقة الساحلية وحديقة المشجعين.

وعقب الهجوم، سارع المنتخب الأميركي الموجود حاليا في أوكلاند إلى إصدار بيان طمأن فيه إلى أن جميع أفراده بخير وأمان.

من جهته، أكد رئيس الوزراء كريس هيبكنز، أن الهجوم لا يشكل خطرا على الأمن القومي.

وأكد أن البطولة ستقام كما هو مخطط لها، وطمئن الجمهور بأن الشرطة قد تمكنت من تحييد التهديد وأنه لا يوجد أي خطر مستمر بعد الحادثة في شارع كوين.

وأعلن رئيس الوزراء، إنه لم يتم تحديد أي دافع سياسي أو أيديولوجي للهجوم، وقال إن المهاجم كان مسلحا ببندقية صيد.

وأثنى هيبكنز، على "الرجال والنساء الشجعان في شرطة نيوزيلندا الذين تعرضوا لإطلاق النار مباشر، وواجهوا الخطر، من أجل إنقاذ حياة الآخرين".

وأضاف هيبكنز قائلا: "هذه الأنواع من الحوادث تتطور بسرعة، وإن تصرفات أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، هي أعمال بطولية".

وأعلن عمدة المدينة، واين براون، أن جميع الموظفين والفرق الكروية التابعة للفيفا بخير وتم التأكد من سلامتهم.

وتقام المباراة الافتتاحية الخميس بين نيوزيلندا والنرويج في ملعب إيدن بارك، بالمدينة.

وصرح وزير الرياضة غرانت روبرتسون، بأنه سيتم الدفع بتعزيز إضافي للشرطة في المنطقة لتقديم الطمأنينة، حيث تستضيف نيوزيلندا وأستراليا بطولة كأس العالم التاسعة للسيدات.