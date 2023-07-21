قضية الوثائق السرية: محاكمة ترامب ستبدأ قبل الانتخابات الرئاسية

من المزمع أن تبدأ محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية في أيار/ مايو 2024، وذلك خلافا لطلب الدفاع بأن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ستبدأ محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية في أيار/مايو 2024، وفق ما أعلنت القاضية الناظرة فيها الجمعة.

وقررت القاضية أيلين كانون أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من أيار/مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين أو في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ومما يذكر أن ترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.