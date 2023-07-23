إيران: مقتل 4 عناصر من الشرطة في هجوم مسلّح

أفاد المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، في بيان، بأن دورية لشرطة المرور تعرضت لهجوم مسلح على محور "خاش – تفتان"، ما اسفر عن مقتل أربعة، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل 4 عناصر من شرطة المرور في هجوم مسلح بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، في بيان، بأن دورية لشرطة المرور تعرضت لهجوم مسلح على محور "خاش – تفتان"، حسبما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

ووصف البيان الهجوم بـ"الاعتداء الإرهابي" ولفت إلى أنه أسفر عن مقتل 4 شرطيين، وذكر أن المعلومات المفصلة حول الحادثة ستعلن لاحقا.

فيما أكدت النيابة العامة في مدينة زاهدان، عاصمة المحافظة، في بيان، استمرار الجهود لإلقاء القبض على منفذي الهجوم.