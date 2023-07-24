إجلاء نحو 2500 شخص من جزيرة كورفو اليونانية بسبب الحرائق

طواقم الإنقاذ في اليونان أجلت أكثر من 2500 شخص ليلا من المناطق الواقعة شمالي الجزيرة السياحية كورفو في ظل اتساع اشتعال الحرائق واقترابها من المناطق السكنية.

من الحرائق التي اندلعت أمس في جزيرة رودس (Getty Images)

أجلت السلطات اليونانية أكثر من 2500 شخص كإجراء احتياطي ليلا من جزيرة كورفو في اليونان، حيث يشتعل حريق في شمال الجزيرة السياحية، كما أعلن ناطق باسم طواقم الإطفاء.

وأفاد بأن حرائق الغابات في شمال الجزيرة أدت الى "إجلاء 2466 شخصا وقائيا" ليل الأحد - الإثنين، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل أو الفنادق.

وحذرت السلطات عبر رسالة على الهواتف النقالة، السكان والسياح في عدد من البلدات الصغيرة في الشمال بضرورة مغادرة "منازلهم احتياطيا".

واندلع الحريق الأحد واستمر بالامتداد في الغابات في شمال هذه الجزيرة الواقعة في البحر الأيوني في شمال غرب البلاد حيث كان رجال الأطفاء يعملون على اخماد الحرائق.

ومن المتوقع أن تسجل الحرارة الإثنين "انخفاضا طفيفا" مع احتمال وصولها الى 37 درجة مئوية في أثينا فيما ستبلغ 42 درجة في وسط البلاد ومنطقة البيلوبونيز مع رياح قوية تصل إلى 50 كلم في الساعة مرتقبة في بحر إيجه بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

والثلاثاء، يرتقب أن ترتفع درجات الحرارة إلى ما يصل إلى 44 درجة مئوية بحسب الأرصاد الوطنية.

وأمس، الأحد، تكدس آلاف السائحين والسكان الفارين من حريق غابات في جزيرة رودس اليونانية في مدارس وملاجئ الجزيرة، مع إجلاء عدد منهم على متن زوارق خاصة من الشواطئ بعد أن باتت النيران تمثل خطرا على المنتجعات والقرى الساحلية.

وقضى الآلاف الليل على الشواطئ وفي الشوارع. وألغت بعض الشركات السياحية، مثل "جيت 2" و"توي" و"كوريندون"، رحلات جوية كانت مقررة إلى جزيرة رودس التي تقع جنوب شرقي البر الرئيسي لليونان وتشتهر ببحارها الدافئة ومواقعها الأثرية.

وتسبب الحريق في تآكل الأشجار وتحول لونها إلى اللون الأسود. وترقد حيوانات نافقة على الطرقات قرب سيارات محترقة. وقالت إدارة الإطفاء إن 19 ألف شخص نُقلوا من منازلهم والفنادق التي كانوا يقيمون فيها، واصفة الأمر بأنه أكبر عملية نقل آمنة للسكان والسياح تجريها اليونان.

واندلاع الحرائق في اليونان أمر شائع الحدوث، لكن فصول الصيف الأكثر حرارة تسببت في زيادة وتيرتها في السنوات الأخيرة، مع احتمال أن يكون تغير المناخ هو السبب. ونقلت سفن خفر السواحل وقوارب خاصة أكثر من ثلاثة آلاف سائح من الشواطئ أمسن الأحد، بعد أسبوع تقريبا من اندلاع حريق الغابات في جنوب شرق رودس.

وسارع كثيرون لمغادرة فنادقهم عندما وصلت ألسنة اللهب إلى قرى كيوتاري وجينادي وبيفكي وليندوس ولاردوس وكالاتوس القريبة من البحر. واحتشد أفراد في مجموعات كبيرة في الشوارع تحت السماء المليئة بالدخان، بينما كان الدخان يتصاعد بكثافة فوق الشواطئ التي هجرها المصطافون.

وأقام أكثر من 250 من رجال الإطفاء، تدعمهم 18 طائرة، حواجز للتصدي للنيران وحماية إحدى الغابات الكثيفة ومناطق سكنية أخرى من وصول ألسنة اللهب إليها.

وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات في نصف اليونان تقريبا، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية. وقد تستمر موجات الحرارة التي يشهدها جنوب أوروبا والكثير من مناطق العالم حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل.