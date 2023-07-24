مصرع 15 على الأقل و19 مفقودا بغرق عبارة في إندونيسيا

قالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن السلطات الإندونيسية تبحث عن ركاب مفقودين بعد غرق عبارة قبالة جزيرة سولاويسي، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا على الأقل.

لقي 15 شخصا على الأقل مصارعهم وفقد 19 آخرون، اليوم الإثنين، بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة سولاويسي الإندونيسية، على ما أعلن مسؤولون في عمليات البحث والإنقاذ.

وقال المكتب المحلي لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، في بيان، إن القارب غرق وعلى متنه 40 شخصا بعيد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وتم إنقاذ ستة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق.

ونقل بيان عن رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية في مدينة كنداري في جنوب شرق سولاويسي، محمد عرفة، قوله إنه "حتى الآن، ما يزال البحث جاريًا عن 19 شخصًا".

وأوضح "سيقوم بالبحث فريقان. الفريق الأول سيغوص حول موقع الحادث. وسيقوم الفريق الثاني بتمشيط سطح المياه حول موقع الحادث على متن زورق مطاطي وزورق بخاري".

ونشرت الوكالة صورًا لعمال الإنقاذ الذين تم تعبئتهم للقيام بعملية البحث، والعديد من جثث الضحايا المغطاة بألبسة تقليدية في مستشفى محلي.

وأشار المتحدث باسم المكتب المحلي وحي الدين إلى أن القارب كان يربط بين قريتي لانتو ولاغيلي في جزيرة مونا جنوب شرق سولاويسي.

وأوضح وحي الدين أن القارب كان عبارة عن زورق خشبي لنقل الركاب.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن القارب كان مكتظًا لكن وحي الدين امتنع عن تأكيد ذلك، لافتًا إلى أن إفادة صحافية حول سبب الغرق وتقييمه ستتم في وقت لاحق اليوم.

وفي إندونيسيا، عادة ما يختلف عدد الركاب الفعلي على متن القارب عن السجل.

وتكثر الحوادث في البحر في إندونيسيا وهي أرخبيل يضمّ 17 ألف جزيرة حيث لا تُراعى معايير السلامة بانتظام.

وقضى نحو 160 شخصًا في 2018 عندما غرقت عبّارة في إحدى أكثر البحيرات عمقًا في العالم، في جزيرة سومطرة.

وفي أيار/ مايو 2022، جنحت عبّارة كان على متنها 839 شخصًا في إقليم نوسا تينغارا إيست طوال يومين. ولم يُصب أحد في الحادثة.