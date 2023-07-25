بحث التعاون الثنائيّ بين إيران وليبيا خلال لقاء بين عبد اللهيان والمنقوش

عقد البلدان "مباحثات ثنائية تبادلا خلالها وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون بين البلدين، وأهم القضايا الإقليمية والدولية".

استقبل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، في العاصمة طهران، وبحث معها سبل تطوير التعاون الثنائي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن عبد اللهيان استقبل المنقوش، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين "عقدا مباحثات ثنائية تبادلا خلالها وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون بين البلدين، وأهم القضايا الإقليمية والدولية".

وزير الخارجية الإيراني، ونظيرته الليبية (Getty Images)

وفي وقت لاحق، أضافت الخارجية الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن " الوفد الليبي ناقش مع الجانب الإيراني، خطوات استئناف التمثيل الدبلوماسي لدى الجانبين، وتطوير التعاون الاقتصادي".

كما اتفق الجانبان وفق البيان على "استئناف اللجنة المشتركة الليبية الإيرانية لاجتماعاتها في أقرب الآجال، وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني".

وبحسب البيان أكد الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية.

ووصلت المنقوش إيران، اليوم الثلاثاء، في زيارة غير معلنة المدة، هي الأولى من نوعها لوفد ليبي رفيع المستوى منذ نحو 16 عاما.