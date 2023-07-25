شويغو يصل إلى كوريا الشماليّة... بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر

وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، إلى كوريا الشمالية لحضور احتفالات الذكرى السبعين للهدنة في الحرب بين الكوريتين، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

وصل وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء، إلى كوريا الشمالية لحضور احتفالات الذكرى السبعين للهدنة في الحرب بين الكوريتين، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

وقالت الوزارة إن "الوفد العسكري الروسي الذي يترأسه وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، وصل إلى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية"، وتحديدا إلى بيونغ يانغ، مضيفة أن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام، كان في استقبال نظيره في المطار.

وفي سياق آخر، "يعتزم" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة الصين في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تلبية لدعوة نظيره شي جينبينغ، الذي كان قد زار موسكو في آذار/ مارس الماضي، وفق ما أعلن المستشار الدبلوماسي للكرملين، يوري أوشاكوف، الثلاثاء.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أوشاكوف، قوله: "تلقينا دعوة، ونعتزم التوجه إلى الصين لدى انعقاد منتدى ’الحزام والطريق’ في تشرين الأول/ أكتوبر".

وستكون الزيارة الأولى التي يقوم بها بوتين للصين منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وقبل بضعة أسابيع من هذا الهجوم، توجه بوتين إلى بكين خلال الألعاب الأولمبية الشتوية التي نظمتها الصين.

وثمة علاقات وثيقة بين روسيا والصين. وقد تعززت منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا، وفرض عقوبات غربية على الاقتصاد الروسي.

من جانبها، امتنعت بكين عن التنديد بالهجوم الروسي على هذا البلد.

وأعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ من موسكو في آذار/ مارس، أن العلاقات بين البلدين "تدخل حقبة جديدة".

كذلك، سُجّل تقارب عسكري بين البلدين اللذين تجمعهما رغبة مشتركة في التصدي لما يعتبرانه هيمنة أميركية.

وفي 2017 و2019، شارك بوتين في الصين في النسختين الأوليين من منتدى "الحزام والطريق"، إلى جانب قادة دوليين آخرين.

واستقى هذا المنتدى تسميته من مشروع "طرق الحرير الجديدة"، الهادف إلى تطوير طرق وموانئ وشبكات لسكك الحديد، وبنى تحتية أخرى في الخارج، عبر تمويل صيني.