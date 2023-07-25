موجة حر جديدة تضرب اليونان مع استمرار حرائق الغابات

يتوقع أن تبلغ الحرارة في أثينا، اليوم الثلاثاء، 41 درجة مئوية، و44 درجة في وسط البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية. ويتوقع أن تبقى الحرارة على هذه المستويات حتى الأربعاء بعد نهاية أسبوع شهدت تسجيل درجات من الحرّ الشديد، قبل...

تستعد اليونان لموجة حر جديدة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة 44 مئوية، في وقت تواصل حرائق الغابات التهام مساحات من جزيرتي رودس وكورفو، وأخرى في جزيرة إيفيا، بحسب السلطات.

ويتوقع أن تبلغ الحرارة في أثينا، اليوم الثلاثاء، 41 درجة مئوية، و44 درجة في وسط البلاد، بحسب هيئة الأرصاد الجوية. ويتوقع أن تبقى الحرارة على هذه المستويات حتى الأربعاء بعد نهاية أسبوع شهدت تسجيل درجات من الحرّ الشديد، قبل أن تنخفض، الخميس، بما قد يصل إلى خمس درجات، وفق المصدر نفسه.

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وأكد خبراء الأرصاد أن اليونان تشهد إحدى أطول موجات القيظ في الأعوام الأخيرة، وإن بقيت الحرارة دون مستواها القياسي التاريخي (48 درجة).

وسجّلت منطقة غيثيو في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان حرارة بلغت 46,4 درجة مئوية، الأحد.

إلى ذلك، واصل عناصر الإطفاء مكافحة حرائق الغابات المندلعة في رودس وكورفو وإيفيا التي تؤججها الرياح القوية. وأتت هذه الحرائق على آلاف الهكتارات من المساحات الحرجية، من دون أن تؤدي حتى الآن لسقوط ضحايا.

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وأكدت أجهزة الإطفاء أن 266 عنصرا معززين بطوافتين وطائرتي إطفاء، يحاولون إخماد الحرائق المندلعة منذ ثمانية أيام في جزيرة رودس حيث اضطرت السلطات للقيام بعملية إجلاء غير مسبوقة لآلاف السياح.

وفي شمال جزيرة كورفو السياحية التي تم إجلاء نحو 2500 شخص منها ليل الأحد الإثنين، يعمل 62 عنصر إطفاء وطوافة وطائرتا إطفاء على مكافحة الحرائق.

وأشارت السلطات إلى أن 93 عنصرا وطائرتين يعملون على مكافحة الحرائق قرب مدينة كاريستوس في جنوب إيفيا.

ودعا الدفاع المدني، ليل الإثنين الثلاثاء، السكان إلى إخلاء بلدة على هذه الجزيرة القريبة من أثينا، والتي تعرضت أجزاؤها الشمالية إلى أضرار كبيرة قبل عامين جراء الحرائق.

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وتثير رقعة رابعة من الحرائق قلق السلطات، وتقع قرب مدينة إيغيو في غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.

ورفعت السلطات اليونانية مستوى الإنذار في مناطق عدة من البلاد إلى "الأحمر"، الثلاثاء، ما يعني "خطرا بالغا" من اندلاع حرائق غابات، مع توقعات ببلوغ سرعة الرياح 40 كلم في بحر إيجه.