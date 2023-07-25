2.5 مليون شخص لاقوا مصارعهم غرقًا خلال العقد الأخير

بحسب تقرير للمنظمة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، قد لقي أكثر من 2.5 مليون شخص، مصارعهم غرقا، خلال العقد الأخير.

لقي أكثر من 2.5 مليون شخص، مصارعهم غرقا، في السنوات العشر الماضية، بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت المنظمة في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق، الذي يوافق 25 يوليو/تموز من كل عام، أن توفير التدريب على السباحة للأطفال في مرحلة الروضة وما بعدها، يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح.

وذكر التقرير أن معدلات الغرق تعتبر أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 - 9 سنوات.

وأكدت أن الاستثمارات العالمية في رعاية الأطفال وتوفير التدريب على السباحة في مراحل ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة، يمكن أن تنقذ حياة أكثر من 774 ألف طفل.

وأضافت أن حوالي 236 ألف شخص يلقون مصارعهم غرقا كل عام، حيث بلغ عدد الوفيات بالعقد الأخير فقط أكثر من 2.5 مليون حالة.